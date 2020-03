Apricena, sindaco “Primo caso coronavirus, 69enne dializzato”

❌IMPORTANTE!!❌AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS APRICENA. Pubblicato da Antonio E Grazia Potenza su Mercoledì 18 marzo 2020

Apricena, 18 marzo 2020. Primo caso di positività al coronavirus ad Apricena. Lo comunica in un video il sindaco Antonio Potenza. Si tratta di un uomo di 69 anni, attualmente in rianimazione in un ospedale della Provincia di Foggia. L’uomo aveva delle problematiche pregresse. “Esprimo la mia vicinanza personale al nostro concittadino e ai suoi familiari – dice il sindaco -, da parte dell’Amministrazione comunale”. Già attivate le misure di precauzione e sicurezza ai sensi di legge.