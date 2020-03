Comandante CP Manfredonia “Proibite attività ludiche sportive in mare, anche in solitudine”

, 18 marzo 2020. “Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si comunica che, a seguito di chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur non essendoci specifiche indicazioni nel DPCM citato in argomento, tutte le attività ludicosportive in mare sono proibite anche se effettuate in solitudine. È appena il caso di rimarcare infatti che, l’uscita in mare richiederebbe inevitabilmente lo spostamento,anche nel solo ambito cittadino, per il raggiungimento del mezzo navale, e ciò comporterebbe la violazione del predetto DPCM in quanto tale spostamento nonsarebbe giustificato da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

“La suddetta violazione comporta l’applicazione dell’art.650 del Codice Penale,

salvo ogni eventuale successiva verifica di dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione. Si confida nell’opera di comprensione e conseguente sensibilizzazione che codesti circoli nautici/associazioni porranno in essere nei confronti di tutti gli associati, in ragione della tutela del bene primario della salute pubblica”.

Lo specifica in una nota il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F.(CP) Giuseppe Turiano.