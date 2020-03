Covid-19 Manfredonia, quanto è stato reperito. Intanto si sospende invio dati ai Comuni

, 18 marzo 2020. Alle 21 di questa sera, sono saliti ai casi positivi in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus . Il totale deriva dai bollettini di aggiornamento del presidentesulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteeffettuati altri 475 test nella Regione. “In considerazione dell’elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale, ad ora non è possibile comunicare il dato suddiviso per provincia di domicilio. Le operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso“. Così dalla Regione Puglia.

Questa sera in Puglia sono risultate positive una neonata di 2 mesi e la mamma, “che hanno contratto l’infezione in ambiente familiare e non ospedaliero, e che da oggi sono ricoverate“. 4 le persone decedute oggi in Puglia: nella Bat un paziente di 78 anni, in provincia di Brindisi è deceduto un 71enne, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti: uno di 81 anni e uno di 71, “tutti con patologie pregresse“.

CORONAVIRUS: LA MAPPA IN TEMPO REALE (ORE 18, 18.03.2020)

Per la Provincia di Foggia, in attesa dei dati odierni, il totale di positivi ad oggi è di 109 casi, 5 i decessi (pazienti di San Marco in Lamis, Peschici, Cagnano Varano, Foggia, San Nicandro Garganico, tutti con patologie pregresse). Per il numero di test (tamponi) in totale in Capitanata, si attendono i dati della Regione, unico ente di riferimento per la comunicazione degli stessi. Ieri anche l’Istituto Zooprofilattico di Foggia ha cominciato a “processare” campioni relativi alla citata infezione.

Per Manfredonia: tra falsità, morti non correlabili, diffamazioni, social allarmanti, e presunti casi sospetti: ad oggi sono 2 le positività accertate, riferibili ad altrettante persone che avrebbero contratto l’infezione in una struttura fuori il territorio locale. Inoltre, sono stati resi noti ad oggi: casi di quarantene volontarie, quando ancora l’emergenza era agli albori (il caso di una alunna in quarantena per precauzione, dopo la comunicazione del padre impegnato in una struttura ospedaliera della Provincia), quarantene obbligatorie ai sensi di legge per: familiari, collaboratori (un caso), personale sanitario (7, in seguito a una delle due positività riscontrate). Altra quarantene ai sensi di legge: 5 ex Lsu collaboratori scolastici di Manfredonia che lavorano, dal 2 marzo 2020, in una scuola di Foggia (Parisi – De Sanctis) dove sono state riscontrate positività di due dipendenti dell’istituto.

Oggi sarebbe stato effettuato un altro tampone su una persona di Manfredonia, altro paziente con patologie pregresse. Se è vero, si attendono riscontri.

E mentre StatoQuotidiano ha invitato una richiesta ufficiale in serata al Presidente Emiliano, per conoscere il numero di tamponi effettuati complessivamente in Regione, nelle Province, e possibilmente nei Comuni della Capitanata, di seguito il focus di articoli correlati al Covid-19 a Manfredonia. Il tutto prima di ricordare che ieri, il capo del Dipartimento coordinatore degli interventi correlati all’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, facendo riferimento alla “tutela dei dati personali“, in attesa di un confronto tra gli enti interessati, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione civile) di sospendere l’invio dei dati alle Amministrazioni comunali italiane.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it