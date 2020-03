Foggia, 2 dipendenti scuola positivi a Covid-19: in quarantena 5 ex Lsu di Manfredonia

, 18 marzo 2020. Sono tre le persone positive al coronavirus a Foggia, dopo recenti riscontri.: uno ricoverato da giorni agli ospedali Riuniti, nel reparto “Malattie infettive”, un altro trasferito a Casa Sollievo della Sofferenza. Informato l’intero personale dello stesso istituto scolastico, messo in quarantena come ai sensi di legge. Tra le persone in quarantena (della stessa scuola), anche 5 ex Lsu di Manfredonia, collaboratori scolastici neo assunti dal 2 marzo 2020.

Da raccolta dati, un altro caso di positività a Foggia fa riferimento ad un uomo ricoverato A Casa Sollievo della Sofferenza, al quale ieri pomeriggio i sanitari di Foggia hanno eseguito il tampone, con esito positivo.

