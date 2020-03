Foggia. Emiliano “In tempi record, riconversione padiglioni Covid ai Riuniti”

Foggia, 18.03.2020. “Guardate con i vostri occhi il lavoro incessante che è in corso in tutta la Puglia per attuare il piano ospedaliero coronavirus della Regione Puglia. Il Policlinico Riuniti di Foggia ha dispiegato un dispositivo di 131 posti, 100 tra malattie infettive e pneumologia e 31 posti di rianimazione. L’attività di riorganizzazione ha interessato anche le tecnologie, la fornitura di presidi e l’assunzione di personale ausiliario, infermieristico, tecnico, sanitario e medico“.

Lo dice in una nota il presidente Emiliano.

https://www.facebook.com/micheleemiliano/videos/523594865198285/?t=1