“I prezzi nei mercati nella norma, vigiliamo su quelli dei prodotti igienizzanti”

Foggia, 18 marzo 2020. “Noto da alcuni post su facebook e da alcuni gruppi whatsapp che gira molta insofferenza riguardo al fatto di rimanere a casa. Leggo di perosne annoiate, che ripetono “uffa!”. Ma abbiamo appena cominciato e bisogna fare questo sacrificio per il bene di tutti.”., ha oltre 800 contatti nei gruppi whatsapp: “Girano molti messaggi di hacker che propongo aggiornamenti sul Coronavirus, bisogna stare attenti, non apriteli se non li conoscete perché rubano dati dal vostro cellulare”.

Cos’altro rileva dai suoi contatti sui social, presidente?. Mi rendo conto che il cittadino medio vive in 80mq e non ha l’attico, non ha il giardino, penso ai quartieri settecenteschi di Foggia o di Bari vecchia, ma ripeto, è un sacrificio che va fatto, fino a quando non si arriverà all’ultimo contagiato, che dovrà stare in quarantena.

I prezzi dei prodotti in vendita in Puglia sono aumentati? C’è stato un aumento fisiologico del 5-10%, è più difficile spostarsi, puoi essere fermato, anche la situazione psicologica non è la stessa. Qualche furbetto si nota qua e là, ma i supermercati sono tutti aperti e quindi esiste la concorrenza. Poi se il prezzo aumenta in uno, la spesa si può fare a pochi metri di distanza.

Ma bisogna rifare la fila. Abbiamo fatto un accordo con Confesercenti riguardo all’uso di mascherine e guanti di tutto il personale e per evitare assembramenti regolando l’accesso all’ingresso. Abbiamo anche detto loro di essere attenti, in particolare, ai prezzi dei prodotti igienizzanti, detergenti, ecc. Va detto che la situazione è nella norma anche perché in questi giorni hanno chiuso a Foggia due calmieri dei prezzi, il mercato Rosati e quello settimanale. Nonostante questo i prezzi sono rimasti bassi, senza impennate, ma restiamo vigili.

Le mascherine costano molto. Il problema è che non si trovano, i farmacisti ci hanno telefonato dicendo che non arrivano. Quando si sparge la voce che il prodotto è disponibile tutti si precipitano nella stessa farmacia e finiscono immediatamente. Il ministro degli esteri Di Maio ha appena comunicato che ne sono arrivate 1milione e 800mila, buone, non farlocche, da Francia e Germania. Il problema sono i respiratori, incubo del governatore Michele Emiliano, vedere che qualcuno non può respirare e non poterlo aiutare. Noi lo stiamo dicendo, ‘dateci il prodotto, se possibile’, meglio averli da privati che li comprano e te li regalano anziché con le nostre procedure pubbliche di acquisto che richiedono una serie di pratiche burocratiche”.

Cosa pensa del decreto Cura-Italia? Da tempo noi dell’Unione Nazionale Consumatori reclamavamo misure per sostenere le famiglie duramente colpite dal blocco della nostra economia. Avevamo sollecitato il Governo a realizzare interventi sui mutui, sui finanziamenti privati, sulle bollette energetiche e telefoniche, sugli affitti, ma anche a semplificare la burocrazia delle scadenze e dei contenziosi che non possono diventare un ulteriore problema in questo periodo già così complesso. L’esito è particolarmente deludente a parte alcuni meritori interventi per potenziare la risposta del sistema sanitario. Si dilunga in iniziative estemporanee – il sostegno alla Rai o ad Alitalia, il finanziamento della comunicazione digitale di Palazzo Chigi- mentre i consumatori non vedranno realizzarsi nessun concreto sostegno alle loro difficoltà contingenti. I pochi provvedimenti mirati ai consumatori, infatti, sono di minima entità e riservati al mese di marzo: ben poca cosa davanti alla gravità del momento economico.

Redazione StatoQuotidiano.it