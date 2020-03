Il virus dell’ospedale di Manfredonia e l’intrigo politico

Il piano ospedaliero regionale “” prodotto dal presidente della Regione, Emiliano, escludeva daltantoo, quanto quello di Manfredonia. Poi Casa Sollievo della Sofferenza ha fatto la voce grossa e quel prestigioso nosocomio è diventato d’emblée “Si Covid-19” con 44 posti letto. Quello di Manfredonia è invece rimasto “No Covid-19” nonostante avesse un potenziale di alcune decine di posti letto liberi. Qualcuno ha osservato che lassù, San Pio è più potente di San Camillo. Sarà.

Quaggiù le cose evidentemente vanno diversamente, affidate ai giochi della politica comandati da chi è al potere e ha pertanto la possibilità di disporre in un verso o nell’altro. Nella circostanza l’uomo forte del “potere” ha detto no, poi ribadito dall’apparato di riferimento regionale, ad una proposta che aveva, ha, tutti i requisiti per essere presa in seria considerazione specie in prospettiva futura. Solo che la proposta veniva da una parte del “non potere” e competitor elettorale, eppertanto da non valorizzare a costo di andare contro gli interessi di un ospedale, di un settore che ha bisogno di sostanziali interventi strutturali per poter svolgere degnamente il suo ruolo nella sanità provinciale ancorché regionale e nazionale.

Fuorii dai denti: Paolo Campo, capogruppo PD alla Regione, contro Giandiego Gatta, vicepresidente del consiglio regionale, FI. Gatta proponeva di destinare i circa 120 posti letto disattivati da reparti soppressi del San Camillo, al reparto di terapia intensiva da allestire utilizzando strutture di servizi anch’esse abbandonate, dotandolo di adeguato personale. La risposta di Campo è stata che “non si improvvisano strutture di reparti” bollando la proposta come “speculazione politica”. A parte l’obiezione avanzata da più parti, che a San Giovanni Rotondo si è “improvvisato” il reparto di terapia intensiva così come del resto in tante altre città italiane oltre Milano, sconcertante è il post di un “operatore sanitario” di Manfredonia che ricorda a Campo “abbiamo creato una palazzina solo per malattie infettive, la migliore struttura per isolamento e sub intensiva”.

L’ennesima occasione persa per rilanciare il San Camillo di Manfredonia che chiamarlo “ospedale” appare sempre più un eufemismo. Vibrata la protesta espressa dai vari settori cittadini. L’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova” chiede “che venga, con urgenza, potenziato il presidio ospedaliero di Manfredonia, giacché esistono molti locali già dotati di posti letto, da diversi anni inutilizzati, con evidente spreco di risorse economiche che la Sanità pubblica non dovrebbe permettersi. Solo potenziando – rileva – con personale ed attrezzature adeguati le strutture complesse esistenti, il San Camillo potrà aiutare concretamente a combattere l’epidemia del Coronavirus e avviare un percorso per future realizzazioni scientifiche”.

“I soliti “pochi” hanno deciso per molti ancora una volta a scapito della comunità” ha osservato Cristiano Romani, della Lega, rilevando come “sia possibile, sull’esempio di quanto realizzato altrove, che anche a Manfredonia si può mettere su una struttura che fronteggi una grave emergenza che avanza”. Rappresentanti di alcune associazioni culturali hanno portato il caso ospedale di Manfredonia all’attenzione del presidente Mattarella.

Michele Apollonio