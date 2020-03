Lucera, in fiamme 8 auto di incensurati. Unico piromane?

Lucera. In fiamme nella notte a Lucera otto autovetture, a causa di 2 distinti incendi. Gli incendi sono avvenuti in via La Cava e in via Tintoretto. “I mezzi sono tutti intestati ad incensurati e – a quanto si apprende – non hanno alcun tipo di collegamento tra di loro”, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. “Secondo chi indaga potrebbe essere il gesto compiuto da un piromane che pare abbia utilizzato delle zollette di «Diavolina»”.