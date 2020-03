Manfredonia, Pellico “Differenziata con mastelli non è igienica, ASE provveda subito”

“In qualità diespongo quanto segue: visto e considerato che siamo in un periodo di emergenza sanitaria, causa, non ritengo idoneo il sistema di raccolta differenziata con i mastelli, vettori di germi, batteri e virus. Tale nostra raccolta differenziata, infatti, nn rispetta le norme igienico-sanitarie divulgate.. Pertanto, rifacendomi a quanto pubblicato dall’operatore suddetto, ritengo opportuno modificare, momentaneamente in questo periodo di estrema emergenza, la raccolta dei rifiuti, autorizzando la stessa attraverso sacchetti monouso, visto che gli operatori prendono tutti i mastelli con gli stessi guanti e non igienizzando gli stessi tra un mastello e l’altro”.

Portare noi i mastelli a casa per poi disinfettarli significa che nel momento in cui appoggiamo gli stessi a terra, per poter prendere tutto l’occorrente, abbiamo già compromesso e contaminato la superficie di casa nostra o dei nostri balconi, contravvenendo a tutto quanto raccomandatoci in questi giorni dalle Autorità’ a ciò preposte. Pertanto, consiglio l’ASE di provvedere immediatamente ad una soluzione di tale situazione“.

“La nota dell’Ase? Non possiamo fare i tamponi a tutti i cittadini di Manfredonia. E’ impossibile sapere se si è davvero positivi, se c’è necessità della quarantena”.

Lo dice in una nota la Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva-tribunale x i diritti del malato, avv. Eleonora Pellico.