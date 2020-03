Campo “Stop falsità. Manfredonia ospedale Covid sarebbe una follia: ecco perchè”

Combattere l'emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 è la priorità. La più importante e la più immediata.Per questo dobbiamo stare tutti a casa. Per questo dobbiamo rafforzare le strutture sanitarie.Rafforzare, innanzitutto, le strutture esistenti ed utilizzare nel modo più funzionale ed intelligente l'intera rete ospedaliera foggiana e pugliese.La canea polemica sull'ospedale di Manfredonia, purtroppo, dimostra che ci sono persone disposte a polemizzare anche sulla salute dei cittadini a scopi elettorali.La penso così e, se avrete la pazienza di ascoltare il video, capirete meglio il mio ragionamento.manfredonianews.it Stato Quotidiano Stato Quotidiano – Manfredonia Ilsipontino Net ManfredoniaTV FoggiaToday L'Immediato Quotidiano l'Attacco

Manfredonia, 18.03.2020. Terapia intensiva, piano regionale coronavirus, P.O. San Camillo ospedale Covid, appelli e numeri: intervento in video dell’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale del Partito Democratico. “Combattere l’emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 è la priorità. La più importante e la più immediata. Per questo dobbiamo stare tutti a casa. Per q uesto dobbiamo rafforzare le strutture sanitarie”.