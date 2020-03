Pasquale Marinaro (Cisnac) “Assurdo, l’ospedale di Manfredonia è ‘No Covid-19′”

Manfredonia, 19 marzo 2020. “Il Emiliano, esclude dal Covid-19 l’ospedale di Manfredonia nonostante abbiamo una palazzina solo per le malattie infettive, la migliore struttura per isolamento e sub intensiva. In virtù di questo, il San Camillo aveva tutti i requisiti per essere preso in seria considerazione specie in prospettiva futura. Il consigliere Paolo Campo, quando la sua compagna Elena Gentile faceva chiudere reparti e declassava il San Camillo, ci rassicurava che non sarebbe cambiato nulla mentre l’altro compagno Angelo Riccardi – al netto di tutto – fu l’unico a mettersi contro la Gentile e a contrapporsi sia nel partito sia in regione per evitare il declassamento del nostro ospedale e la chiusura dei reparti cosa fatta sempre da Giandiego Gatta. , 19 marzo 2020. “Il piano ospedaliero regionale ‘Coronavirus’ , predisposto dal presidente, esclude dal Covid-19 l’ospedale di Manfredonia nonostante abbiamo una palazzina solo per le malattie infettive, la migliore struttura per isolamento e sub intensiva. In virtù di questo, ilaveva tutti i requisiti per essere preso in seria considerazione specie in prospettiva futura. Il consigliere, quando la sua compagnafaceva chiudere reparti e declassava il San Camillo, ci rassicurava che non sarebbe cambiato nulla mentre l’altro compagno– al netto di tutto – fu l’unico a mettersi contro la Gentile e a contrapporsi sia nel partito sia in regione per evitare il declassamento del nostro ospedale e la chiusura dei reparti cosa fatta sempre da

A distanza di anni vediamo che mentre Gatta, vicepresidente del consiglio regionale, propone di destinare i circa 120 posti letto disattivati da reparti soppressi del San Camillo, al reparto di terapia intensiva da allestire utilizzando strutture di servizi anch’esse abbandonate, il consigliere e capogruppo del Pd Campo invece di sponsorizzare il San Camillo dice, come allora, che non si possono improvvisare delle strutture. Vorremmo rammentare al consigliere regionale Campo che anche altri ospedali della Puglia non avevano le attrezzature, si pensi a Lecce e a Copertino, ospedale di base, ma li stanno attrezzando per il COVID 19. Anche a Bari ci sono ospedali senza attrezzatura, ma li stanno attrezzando: stanno assumendo personale neolaureato medico ed infermieristico e lo stanno formando.

Quindi perchè il consigliere Campo sta bollando la proposta come speculazione politica?

E ancora combattere l’emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 è la priorità. La più importante e la più immediata. Per questo dobbiamo stare tutti a casa. Per questo dobbiamo rafforzare le strutture sanitarie. Rafforzare, innanzitutto, le strutture esistenti (quindi finalmente ammette che il San Camillo è un’ospedale inesistente) ed utilizzare nel modo più funzionale ed intelligente l’intera rete ospedaliera foggiana (escludendo ancora una volta l’ospedale di Manfredonia) e pugliese.

La canea polemica sull’ospedale di Manfredonia, purtroppo, dimostra che ci sono persone disposte a polemizzare anche sulla salute dei cittadini a scopi elettorali. ( Consigliere Campo come sindacato non abbiamo bisigno di voti quindi ci preoccupiamo della salute dei Manfredoniani e non solo) La penso così e, se avrete la pazienza di ascoltare il video, capirete meglio il mio…….. Il suo pensiero lo abbiamo capito benissimo ora cerchi Lei di capire il pensiero dei manfredoniani e non solo alle prossime elezioni ci faccia il piacere di stare a casa. Questa è l’ennesima occasione persa per rilanciare il San Camillo di Manfredonia che chiamarlo “ospedale” appare sempre più un eufemismo”.

Il Segretario Generale C.I.S.N.A.C Pasquale Marinaro