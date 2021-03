Covid Puglia: oltre 2mila nuovi positivi, 8 morti nel Foggiano

Bari, 18/03/2021 – (ansa) Su 11.211 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 2.082 casi positivi, con un tasso di positività del 18,6% (ieri 13,9%).

I nuovi infetti sono così distribuiti: 1.048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi sono stati 27 e così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Attualmente sono 40.507 i casi positivi, 1.801 dei quali ricoverati in ospedale, e 126.314 i pugliesi guariti (1.366 più di ieri) sul totale di 171.215 cittadini contagiati dall’inizio della pandemia. (ansa)