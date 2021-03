Da asporto o a domicilio, le zeppole sempre protagoniste a San Giuseppe

L’anno scorso la guerra tra fornai e pasticcieri sulla vendita delle zeppole: “Noi chiusi e loro le vendono”, dicevano gli artigiani dei dolci a Foggia in pieno lockdown.

S. Giuseppe era ed è una di quelle feste in cui, oltre la domenica, l’acquisto di paste e pasticcini ha il suo picco massimo con una protagonista indiscussa, la zeppola. Al via da giorni con le prenotazioni, l’asporto e la consegna a domicilio, per il 19 marzo 2021 i pasticcieri si sono organizzati rodando un servizio anche per necessità. Fritte o al forno, con crema o, in versione meno nota, con crema al cacao, senza glutine o lattosio, con una cascata di zucchero a velo e l’immancabile amarena, il dolce che viene dalla Campania ha il suo segreto nella cottura e nella pasta choux.

E per la festa del papà, in genere, è abbinata la letterina o la poesia imparata a memoria da recitare a tavola almeno per bimbi da 5 a 10 anni. In ogni caso bastano gli auguri. Buon San Giuseppe.