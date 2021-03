Deceduto Nicola Bisceglia, Finanziere di Manfredonia

Arezzo, 18/03/2021 – (lanazione) Nicola Bisceglia è stato un finanziere arrivato a Sansepolcro oltre 50 anni fa. Qui ha poi creato la sua famiglia, i suoi affetti: ha sposato Loredana, ha avuto due figlie, Sonia e Fabiana.

E’ diventano nonno. Ha coltivato le sue grandi passioni, il calcio e le due ruote. Quando giocava in casa il Sansepolcro, se non lo vedevi lì, al suo solito posto, in tribuna, cominciavi a preoccuparti. Lui, però, arrivava sempre, elegante. Un sorriso, l’abbraccio all’amico, l’immancabile battuta.

Nicola, insomma, era diventato un biturgense-doc, mantenendo però sempre salde le sue origini pugliesi. Ieri mattina un malore fatale nella sua abitazione, la corsa in ospedale, il tentativo dei medici di salvarlo. Nicola non ce l’ha fatta. Aveva 80 anni ed era ancora 17enne quando salutò Manfredonia, la sua città di origine, per intraprendere la carriera nella Guardia di Finanza. Fratello dell’avvocato Michele Bisceglia, uno fra i più noti del Foro di Perugia (scomparso prematuramente diversi anni fa), Nicola era appunto un grande appassionato di sport: allo stadio dai tempi della promozione in C2 fino all’ultima partita ufficiale giocata dalla formazione bianconera. (lanazione)