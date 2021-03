Foggia, 18 marzo 2021. “Il Comune di Foggia è diventato l’epicentro di un terremoto politico-giudiziario che sta producendo continue scosse. Arresti, inchieste, intercettazioni, dimissioni, divisioni, insulti sui social e la città assiste attonita ed incredula, desiderosa di un cambiamento. E mentre forze dell’ordine, autorità giudiziaria e prefettura si attivano per svelare attività illecite e commistioni, il sindaco non trova di meglio che attaccare a testa bassa alleati e predecessori.

Le stizzite e scontate repliche di Landella suonano come un disco rotto. Nelle sue parole, ancora una volta, non si percepisce la minima consapevolezza della responsabilità connessa al suo ruolo – al punto di dichiarare che l’insediamento della commissione di accesso costituisce “una buona notizia per la città” – e della drammatica gravità del momento, che sta ulteriormente pregiudicando l’immagine della città a livello nazionale.

Il sindaco si dimetta, subito! Compia quest’atto dovuto a tutela della dignità della città che dice di amare”.

Pasquale Dell’Aquila – capogruppo PD Foggia

Lia Azzarone – consigliere comunale PD

Francesco De Vito – consigliere comunale PD

Michele Norillo – consigliere comunale PD

Annarita Palmieri – consigliere comunale PD

Pippo Cavaliere – candidato sindaco centrosinistra

Giuseppe Fatigato – capogruppo M5S

Giovanni Quarato – consigliere comunale M5S

Rosario Cusmai – consigliere comunale Italia in Comune

Sergio Clemente – consigliere comunale Popolari per Emiliano

Antonio De Sabato – consigliere comunale Senso Civico

Giulio Scapato – consigliere comunale La Città dei DirittiDavide Emanuele – segretario PD Foggia

Michele Bruno – segretario cittadino Foggia Popolare

Fabrizio Cangelli – segretario provinciale Verdi

Gianni De Rosa – segretario cittadino Italia in Comune

Mino Di Chiara – segretario Partito Socialista Italiano

Luigi Di Claudio – segretario cittadino Socialismo Dauno

Mario Nobile – segretario provinciale Sinistra Italiana

Gianluca Ruotolo – segretario provinciale Articolo 1