Foggia, 18 marzo 2021. Crisi amministrativa a Foggia: appello di 12 consiglieri dei gruppi di minoranza.

“Il sindaco resta incollato alla poltrona e, pertanto, lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale è l’unica via per ottenere che la consiliatura termini. E con essa si ponga fine all’agonia di una fase amministrativa indelebilmente segnata da arresti, inchieste, dimissioni, conflitti e dall’insediamento della commissione per la verifica dell’esistenza di infiltrazioni mafiose.

Noi abbiamo firmato, questa sera, l’atto di dimissioni collettive. Senza proclami, siamo tornati dal notaio e abbiamo depositato le nostre firme in calce all’atto di sfiducia nei confronti del sindaco.

Le nostre 12 firme, però, non sono sufficienti a determinare l’effetto che la gran parte della città attende e vuole. Per questa ragione ci rivolgiamo ai nostri colleghi della maggioranza: ci sono ancora 5 giorni per testimoniare la vostra estraneità alla pessima gestione e riscattare agli occhi dei foggiani il ruolo della politica e la funzione della rappresentanza.

In tale contesto, rimanere attaccati alla sedia costituisce un pessimo messaggio ai cittadini, soprattutto ai più giovani, che legittimamente aspirano ad un radicale cambiamento e che sono pronti ad impegnarsi per conquistarlo”.

I consiglieri comunali dei gruppi di minoranza

Pasquale Dell’Aquila – capogruppo PD Foggia

Lia Azzarone – consigliere comunale PD

Francesco De Vito – consigliere comunale PD

Michele Norillo – consigliere comunale PD

Annarita Palmieri – consigliere comunale PD

Pippo Cavaliere – candidato sindaco centrosinistra

Giuseppe Fatigato – capogruppo M5S

Giovanni Quarato – consigliere comunale M5S

Rosario Cusmai – consigliere comunale Italia in Comune

Sergio Clemente – consigliere comunale Popolari per Emiliano

Antonio De Sabato – consigliere comunale Senso Civico

Giulio Scapato – consigliere comunale La Città dei Diritti