In Puglia arriveranno 5mila dosi in meno di vaccino Pfizer

Bari, 18/03/2021 – (repubblica) Nuovo taglio nelle forniture dei vaccini in Puglia: Pfizer-BioNTech ha annunciato che arriveranno 5mila dosi in meno con la fornitura in programma per lunedì 22 marzo. Dunque, al posto delle 42mila dosi come previsto, agli hub pugliesi ne arriveranno 37mila. La nuova distribuzione è comunque una boccata di ossigeno per le Asl della regione. Perché nella maggior parte delle aziende sanitarie le fiale custodite nei congelatori sono destinate alla somministrazione della seconda dose, visto che la Puglia è fra le regioni che hanno somministrato più antidoti in base al numero di vaccini consegnati dalla Protezione civile. Secondo il report del ministero della Salute (aggiornato all’alba di giovedì 18 marzo), la Puglia ha iniettato l’87,5 per cento delle dosi ricevute. Un dato che piazza la regione al secondo posto dopo la Valle d’Aosta, a quota 91,5 per cento (al terzo posto se si considera la provincia autonoma di Bolzano). (repubblica)