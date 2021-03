“La società che viviamo”. Cultura, una parola dimenticata (VI)

La cultura sorge nel senso della coltivazione del terreno, successivamente Cicerone la trasla al linguaggio teoretico dandone i connotati di cultura animi.

La cultura è l’opposizione al superficiale, la ricerca, attraverso la coltivazione del proprio sé, del proprio mondo interiore, della capacità di creare significati per la real-tà che viviamo, come anticorpo alla banalità delle cose, come rottura della pellicola della superficie, come posizione sul mondo. Grande opportunità creatrice e di resi-lienza in questo periodo di crisi.

Ne parliamo oggi.

A cura di Giuseppe Marrone, Foggia 09 febbraio 2021