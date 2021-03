Landella divide il gruppo dei Popolari, 2 di loro formano “Insieme per Foggia”

Il colpo di scena all’orizzonte, fra i tanti che abbiamo visto in questi mesi, riguarda il progressivo sfaldarsi del gruppo dei Popolari. Antonio Caposto e Pasquale Rignanese hanno costituito un nuovo gruppo consiliare lasciando quello dei Popolari. E’ la scissione dei 4 in un ulteriore segmento a favore della maggioranza, numeri di cui tale maggioranza ha disperato bisogno in aula.

Passando in rassegna alcuni momenti clou delle frizioni interne, ricordiamo che i “magnifici 4” erano passati davanti al portone del notaio – dove i colleghi di minoranza firmavano le proprie dimissioni esattamente un mese fa – per alludere che avrebbero potuto mandare il primo cittadino e i suoi consiglieri a casa. In questi giorni stava maturando la possibilità di una seconda e finale puntata de “L’opposizione dal notaio”.

I numeri per mandare a casa il governo in carica si erano materializzati per un momento, 12 consiglieri di minoranza, più Leonardo Iaccarino (con i suoi fulmini social e sulla stampa, più i Popolari, più, addirittura, un esponente della maggioranza. Ne contavano 18.

Due, però, hanno detto bye bye ai ‘Popolari’, non è chiaro con quali intese, dopo mesi di polemiche, strappi, critiche, dichiarazioni di incomunicabilità totale.

Per Antonio Capotosto si era già intravista nell’ultimo consiglio comunale la polemica su quali fossero gli “scompensi distributivi nelle poltrone”, come se, colmato il gap, si potesse ricucire, almeno in parte. Landella ne aveva rinviato la discussione a più consoni contesti nei quali è riuscito a riportarli nella sua traccia consiliare e politica sui tavoli di trattativa. In ballo un assessorato e la presidenza di Am Service che potrebbero toccare a persone vicine ai due consiglieri o direttamente a loro.

Non hanno mai preso, Capotosto né Rignanese, ma nemmeno Maffei e Di Fonso, una posizione netta a favore del centrosinistra, si sono destreggiati fra i riferimenti della giunta barese, per la verità molto defilata sulla vicenda, il loro vincente centrismo, la “foggianità” che ispira il nome del neo schieramento consiliare. Gli ammiccamenti, le promesse, la revisione delle postazioni hanno aperto il varco a un ulteriore metamorfosi della maggioranza.

Del resto il sindaco ha dichiarato di non volersi dimettere- come disse in un’intervista a l’Attacco – salvo che non avesse trovato i numeri. Oggi, con le bandiere a mezz’asta contemporaneamente in tutti i Comuni, ha ricordato le vittime del Covid in una plastica foto davanti a Palazzo di città, fascia e mano sul cuore.

La maggioranza si prepara a tornare in consiglio comunale rispolverando gli stessi nomi, Lucio Ventura e Massimiliano Di Fonso, in una nuova tornata elettorale e comunale in cui può non avere la necessità dell’opposizione, più volte invocata per eleggere una figura “istituzionale, di tutti, super partes”. Moniti non solo non raccolti ma rilanciati dalle civiche, Pd, M5s che fronteggiano la coalizione al governo.

“Dimissioni, il sindaco è un disco rotto, non ha consapevolezza del ruolo in un momento drammatico”, va ripetendo da settimane l’opposizione. Oggi ha anche proposto il video del disco con incisa la voce di Landella che ripete: “E’ colpa del centrosinistra”. Il fronte di Landella si ricompatta per sopravvivere, fuori la bufera.

Paola Lucino, 18 marzo 2020