Vico del Gargano, ex insegnante pianta un albero per ogni concittadino morto di Covid

Vico del Gargano, 18 marzo 2021. Anche Vico del Gargano ha pagato un pesante conto di decessi per il Covid-19. Ad oggi si contano dieci vittime dall’inizio della pandemia.

Con grande gesto simbolico e di vicinanza verso le famiglie che hanno perso i propri familiari, un insegnante di latino e greco in pensione, nonché ex dirigente scolastico, ha piantato un albero per ciascun concittadino di Vico del Gargano morto a causa del Covid. Si chiama Giuseppe D’Avolio, amatissimo preside che ha ricoperto la carica presso gli istituti di Rodi Garganico, Cerignola, Vieste e Vico del Gargano, e il suo atto di memoria è rivolto alle generazioni che verranno, per non dimenticare questo periodo epocale.

“Ho perso tanti amici a Vico del Gargano, siamo addolorati ha riferito il Prof. D’Avolio – Ho dato a ciascuna pianta il nome di un amico o di una persona che ho perduto”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola