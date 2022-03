4 rimedi naturali per contrastare l’intestino pigro

Avere l’intestino pigro è tutt’altro che piacevole e questo lo sanno benissimo i moltissimi pazienti che soffrono di tale disturbo, decisamente diffuso. Non riuscire ad evacuare con la giusta regolarità significa trovarsi con molti altri problemi secondari da gestire, sentirsi spesso appesantiti, essere costantemente nauseati e vivere sostanzialmente male. È per questo motivo che coloro che soffrono di intestino pigro sono sempre alla ricerca del rimedio miracoloso, che possa risolvere una volta per tutte questo problema, che alla lunga rischia di diventare invalidante.

Ebbene, non esiste una cura magica per l’intestino pigro. Si possono però mettere in atto, simultaneamente, una serie di strategie che insieme permettono di attenuare significativamente il problema e talvolta risolverlo addirittura del tutto. Vediamo quali sono.

#1 Dieta ricca di fibre

Per contrastare l’intestino pigro, si sa, occorre prima di tutto cambiare la propria dieta aumentando l’apporto di fibre. Le verdure ed i cereali consentono infatti di stimolare la peristalsi ed i movimenti intestinali, favorendo l’evacuazione. È importante precisare però che non basta modificare la propria dieta per una o due settimane: per contrastare davvero l’intestino pigro occorre avere pazienza e potrebbe volerci più tempo. Non si tratta dunque di seguire un regime dietetico specifico per qualche tempo, ma di cambiare le proprie abitudini a tavola e mantenerle per un lungo periodo.

#2 Assunzione di probiotici

L’assunzione di probiotici si rivela nella maggior parte dei casi decisamente utile per quei pazienti che soffrono di intestino pigro e di stitichezza. La loro funzione primaria è infatti quella di ristabilire il corretto equilibrio del microbiota intestinale, che spesso e volentieri risulta alterato in coloro che sono soggetti a stipsi. Prendere degli integratori contenenti probiotici dunque è sicuramente un’ottima strategia, da aggiungere però al cambiamento della propria dieta e agli altri consigli che vedremo a breve.

#3 Attività fisica costante

Per contrastare in modo efficace e duraturo l’intestino pigro bisogna anche fare attività fisica con una certa costanza. Il movimento aiuta infatti parecchio, perché stimola la peristalsi e smuove un po’ il tutto a livello intestinale. Al contrario, le persone sedentarie rischiano di andare progressivamente incontro ad un peggioramento della stitichezza proprio perché se non ci si muove mai l’intestino non è minimamente stimolato.

#4 Riduzione di stress e ansia

Infine, un’ultima strategia che conviene adottare insieme alle precedenti riguarda la sfera prettamente psicologica e psichica. Non tutti lo sanno infatti, ma spesso e volentieri i problemi di natura intestinale hanno origine da tutt’altra parte e per la precisione nella testa. In molti casi, l’intestino viene definito un secondo cervello, proprio perché esiste una connessione profonda tra questi due organi. La stitichezza è in molti casi causata dallo stress e dall’ansia ed ha origini dunque del tutto emotive, che nulla hanno a che vedere con tutto il resto. Ecco perché sarebbe sempre importante puntare anche sul rilassamento per contrastare l’intestino pigro: eliminare o comunque attenuare in modo significativo ansia e stress può aiutare parecchio.

Tutte queste strategie non sono indipendenti l’una dall’altra ma devono essere adottate insieme se si vogliono ottenere dei risultati effettivi. (nota stampa)