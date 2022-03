Al Mobile World Congress anche la Puglia, come è andata?

L’Ict pugliese in Spagna, con una delegazione di 10 imprese, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, che si è tenuto dal 28 febbraio al 3 marzo. La trasferta, frutto del lavoro di concerto tra la Regione Puglia, Puglia Sviluppo e l’Ice Agenzia di Madrid, ha consentito ad aziende e Amministrazioni di avere nuovi importanti insight su un settore di grande valore per l’economia locale e nazionale.

Il Mobile World Congress è una delle maggiori manifestazioni al mondo dedicate ai settori del mobile, dell’Internet of things, dell’elettronica al consumo e della cybersecurity. È qui che ogni anno le maggiori realtà della telefonia presentano gli ultimi modelli di smartphone e lanciano i nuovi trend di mercato. Ma non solo. In particolare, nell’edizione appena conclusa è stato messo in evidenza l’impatto della connettività nell’industria e nella società, specie per quanto riguarda le nuove esigenze emerse con la pandemia.

Tra i principali temi dell’evento ci sono stati infatti connettività 5G, cloudnet e fintech. Tre topic estremamente rilevanti per le aziende, sia in termini di sicurezza che di servizi offerti. Presenti anche proposte più improntate all’aspetto ludico e all’intrattenimento, con particolare riferimento alle applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Evidente il cambio di rotta dell’evento, che nel 2022 appare molto diverso dalle edizioni precedenti. Complice lo stop forzato degli ultimi due anni, ma ad incidere è anche la scelta di Samsung e altri colossi mobile di lanciare i nuovi modelli al di fuori dell’evento e, in alcuni casi, di non presenziare alla manifestazione.

E se la vetrina mobile è ridotta rispetto agli anni passati, a colpire sono stati soprattutto i nuovi hardware di Realme, Honor e Xiaomi. Ma anche i portatili 2 in 1 e diversi modelli di tablet. Tante le proposte che mirano a semplificare il telelavoro, la fruizione di contenuti di intrattenimento e del gioco online, consentendo di avere sempre a portata di mano l’app di QuiGioco e di altri portali.

La massiccia presenza di device di questo tipo al Mobile World Congress è chiaramente indice di una nuova interpretazione del pc. Quella legata al computer diventa un’esperienza sempre più mobile, con una forte apertura verso il metaverso.

Prestando attenzione ai segnali, infatti, è evidente che lo sguardo degli operatori dell’hi-tech è rivolto verso il Web 3.0, e il concetto di realtà virtuale su cui si basa il metaverso trova sempre maggiore apprezzamento da parte sia degli addetti ai lavori che del pubblico. Sembra questa infatti la nuova declinazione della Rete, un universo a metà tra virtuale e fisico.

A tal proposito si è espressa chiaramente Cathy Hackl, tra gli autori del metaverso e specialista della realtà virtuale, che ha chiarito come la strada verso questa nuova dimensione sia già tracciata.

Sì, perché dall’introduzione di internet, con una Rete basata esclusivamente sui contenuti, siamo passati progressivamente alla dimensione social, con un numero sempre crescente di persone connesse. Fino ad arrivare al commercio elettronico come lo conosciamo oggi. “Ora – spiega Cathy Hackl – viviamo in un’era che sta andando verso il Web 3.0, che connette persone, luoghi e cose. E questi soggetti potrebbero trovarsi in un mondo virtuale ma anche nel mondo fisico con un certo livello di potenziamento”. (nota stampa).