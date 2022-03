Covid: Emiliano, ospedale in Fiera a Bari non chiuderà

(ANSA) – BARI, 18 MAR – “L’ospedale in Fiera a Bari sarebbe da pazzi pensare di chiuderlo, solo un pazzo può pensare con gli orizzonti di guerra che andiamo a chiudere 150 posti letto di rianimazione, due sale operatorie, Pet, radiologie.

E’ un ospedale che può fare fronte a qualunque tipo di emergenze e comunque il decreto in preparazione” da parte del governo “salvaguarda tutte le strutture che abbiamo costruito in tutte le regioni d’Italia in deroga alle regole di autorizzazione e accreditamento e quindi salvaguarda anche questa struttura che viene ritenuta strategica”.

Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a margine di una conferenza stampa a Bari rispondendo alla domanda se l’ospedale Covid in Fiera a Bari chiuderà dal primo aprile con la fine dello stato di emergenza.

“In Lombardia – ha aggiunto Emiliano – è ritenuto talmente importante che lo stanno smontando dalla Fiera e lo stanno rifacendo in una caserma militare”. (ANSA).