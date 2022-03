Gianni Rotice: “Stanziati 20 milioni per il settore pesca”

Manfredonia, 18/03/2022 – (comunicato stampa) Deliberato ieri nella Conferenza Stato-Regioni lo stanziamento dei 20 milioni di euro per il settore pesca che saranno immediatamente messi a disposizione di una categoria martoriata dal caro gasolio.

E’ un primo importante passo in avanti nella battaglia che stiamo conducendo istituzionalmente e politicamente fianco a fianco con la marineria, tema nevralgico per l’economia ed il futuro di Manfredonia e dell’Italia.

Un primo risultato frutto di quel costruttivo tavolo di confronto avviato lo scorso 9 marzo a Roma con il sottosegretario Francesco Battistoni che ci ha ricevuto in delegazione in rappresentanza di tutte le marinerie d’Italia in protesta in Piazza a Roma.

Ringrazio il Sottosegretario Battistoni (unitamente all’On. D’Attis ed al consigliere regionale Gatta che hanno facilitato questo rapporto diretto di filiera istituzionale) per la disponibilità, sensibilità e pragmaticità dimostrate. Conseguito questo risultato, continueremo ad essere al fianco dei pescatori lavorando su interventi strutturali e strategici per rilanciare il settore, coinvolgendo anche Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nonchè la Regione Puglia e l’Unione Europea.

Come detto in campagna elettorale, siamo uomini di parola e non di parole.

Quella del mare nel suo complesso (pesca, ambiente, turismo, commercio, ristorazione) è un’economia da salvaguardare e valorizzare per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Manfredonia.

(Comunicato stampa di Gianni Rotice)