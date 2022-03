Manfredonia,17/03/2022 – Si è svolto ieri a Manfredonia in Palazzo dei Celestini il Consiglio comunale straordinario convocato dalla Presidente del Consiglio Giovanna Titta. Un unico tema di discussione e di voto: la mozione di contrarietà al deposito Energas. La mozione è stata presentata dallo stesso sindaco Gianni Rotice.

Un Consiglio comunale allargato che ha visto la presenza dei rappresentanti istituzionali europei, nazionali, regionali e locali e che, dato il particolare interesse della popolazione sul tema, ha visto lo spostamento della seduta da Palazzo San Domenico a Palazzo dei Celestini, per permettere a 30 cittadini di assistere di persona ai lavori del consiglio.

Hanno parlato a sostegno della mozione il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (tramite telefonata), la consigliera provinciale Liliana Rinaldi, i consiglieri regionali Giandiego Gatta, Paolo Campo e Giannicola De Leonardis, l’Assessore regionale al Welfare Rosa Barone, i parlamentari Michele Bordo, Antonio Tasso, Francesca Troiano (tramite comunicazione scritta), Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio e l’europarlamentare Mario Furore. Unica assente la consigliera Giulia Fresca, la quale ha chiesto l’annullamento della seduta per “illegittimità in violazione allo statuto e al regolamento“, ribadendo comunque il NO di Manfredonia Nuova alla costruzione dell’impianto.

Tantissimi gli interventi di tutti i rappresentanti istituzionali e dei consiglieri comunali di tutte le forze politiche di Manfredonia che, portando le proprie considerazioni, hanno espresso unanimi il proprio dissenso alla realizzazione del deposito di GPL Energas, il più grande mai realizzato in Europa, e il pieno appoggio alla mozione presentata dal Sindaco Rotice, conseguita poi in un voto ufficiale.

Tutti i rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali hanno comunicato il loro pieno impegno nel combattere nelle loro sedi per far sì che la volontà dei cittadini manfredoniani, ribadita più di 5 anni fa tramite referendum popolare, possa essere rispettata. Data comunque l’attuale situazione di crisi energetica dovuta alla guerra tra Ucraina e Russia, serpeggia la paura che la decisione da parte dei ministri competenti e di tutto il Consiglio dei Ministri non corrisponda a quella della Città e della Regione.

Fiducioso da questo punto di vista il Sindaco Rotice, non vedendo nessuna ragione valida per l’approvazione del progetto Energas. La palla ora passa al Consiglio dei Ministri.

A cura di Piercosimo Zino