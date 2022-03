Manfredonia, presto lo “Sportello Accoglienza” nel Presidio Ospedaliero

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/03/2022 – Dal lunedì 21 marzo 2022 sarà attivo nel Presidio Ospedaliero di Manfredonia lo “Sportello Accoglienza”.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, un operatore sarà a disposizione dell’utenza per orientarla e agevolarla nella fruizione dei servizi. Facilmente identificabile grazie ad un apposito cartellino di riconoscimento, l’operatore accoglierà le persone, illustrando le modalità di accesso all’Ospedale e indicando i percorsi per le strutture interne, fornendo informazioni su come e dove ricevere le prestazioni sanitarie.

Allo “Sportello Accoglienza” sarà possibile, inoltre, prenotare visite ospedaliere e ricevere supporto per effettuare pagamenti del ticket attraverso i canali online o la app della ASL Foggia. L’operatore della ASL sarà coadiuvato nelle attività di accoglienza e informazione dai volontari del Servizio Civile.

“Il progetto Accoglienza-Hospitality – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – è finalizzato a riqualificare i percorsi di accoglienza all’interno delle sedi aziendali attraverso la riprogettazione degli spazi comuni, l’omogeneizzazione della segnaletica e la formazione degli operatori secondo il modello “multitasking”. Il tutto, in un’ottica di umanizzazione dell’assistenza e di miglioramento delle esperienze di cura nella loro totalità”.

Un modello che sta per essere esteso gradualmente a tutti i servizi e le strutture della ASL Foggia.