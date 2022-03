StatoQuotidiano.it, 18 marzo 2022. Tre giorni di ritiro spirituale per immergersi totalmente nella pratica delle dottrine del Kitamura Ryū, lontani dalle interferenze della vita quotidiana per ripristinare il potere e la forza del proprio io.

L’appuntamento per il primo ritiro annuale di Shugendō si svolgerà dal 28 al 30 aprile 2022 a Manfredonia, in Provincia di Foggia.

Il ritiro di 3 giorni (circa 5/6 ore di pratica al giorno) è adatto sia a principianti assoluti che a studenti avanzati.

Dottrine ascetiche patrimonio del clan giapponese – Kitamura Ryū

La felicità, la serenità, la ricchezza e l’abbondanza non sono lussi riservati a pochi fortunati, ma possono essere conquistati da tutti coloro che riescono a interpretare, comprendere e modellare il proprio io mentale, fisico e spirituale.

I nostri percorsi di riprogrammazione e potenziamento mentale sono frutto di metodi sperimentati e si fondano sulla rigorosa applicazione di tecniche elaborate nel corso

di secoli. Attraverso la pratica di antiche dottrine giapponesi, facili da apprendere e facilmente applicabili ad ogni contesto del quotidiano, ti insegniamo a migliorare la tua

vita.

Grazie all’impiego di speciali Mantra, Mudra e Sutra e all’aiuto e supporto della natura, ti aiuteremo a raggiungere un equilibrio armonico tra mente, corpo e spirito e a riprogrammare il subconscio trasformando in meglio la tua vita.

Ti mostreremo come piccole cose come una “semplice” foglia di albero possano migliorare la tua vita, per sempre.

La mente è uno strumento potente ma delicato, se utilizzato al meglio consente il raggiungimento del nostro massimo potenziale, se privato di un’adeguata gestione può divenire il nostro peggior nemico. Mentre il fisico è relativamente facile da allenare, la

mente è estremamente difficile da trattare e potenziare.

La riprogrammazione della mente subconscia è fondamentale affinchè si possano cancellare i blocchi e i limiti creati in anni di indottrinamento sociale, processo finalizzato alla distruzione delle potenzialità individuali. Raggiungere e sostenere prestazioni elevate, in qualsiasi ambito della vita è possibile. Ti insegneremo a farlo!

La mente subconscia riprogrammata ti permetterà di vedere l’insieme delle cose, da una prospettiva completamente differente da quella che conosci. La forza di una persona di successo è data, principalmente, dalla combinazione di quattro strumenti o ingranaggi: tecnico, fisico, mentale e spirituale.

Ogni ingranaggio contribuisce al corretto funzionamento degli altri, se anche uno solo funziona male si rischia di bloccare l’intero meccanismo, ma se la mente funziona male è garantito che tutti gli altri ingranaggi si andranno a rompere.

Requisiti per la partecipazione:

– Propria uniforme completa oppure abbigliamento consigliato (daremo indicazioni al

momento dell’iscrizione).

– Proprio/i cuscino/i sul/i quale/i sedersi durante la meditazione e lo studio.

– Autocertificazione “stato di buona salute psico-fisica”.

Costo di partecipazione: € 300

Cosa include: partecipazione al ritiro di 3 giorni, certificato di partecipazione.

Cosa non include: vitto, alloggio, abbigliamento, trasporto per raggiungere la località di

svolgimento del ritiro, tutto quello non specificatamente descritto nella voce “cosa

include”.

Costo di partecipazione per il gruppo

dell’Accademia dei Cavalieri di Onore e Umiltà:

Gli appartenenti al gruppo dell’Accademia dei Cavalieri di Onore e Umiltà, grazie agli

accordi sottoscritti con il Kitamura Bujutsu Kai, hanno diritto a uno sconto di € 120. Per

loro il costo di partecipazione è di € 180.

Logistica:

Giorno 27 aprile 2022

• Accoglienza e sistemazione in alloggio

• Cerimonia di benvenuto

• Consegna del pacco di benvenuto

• Cena di gruppo

Giorno 28 aprile 2022

• Colazione

• Cerimonia di apertura del ritiro

• Didattica introduttiva al Kitamura Ryū e all’etichetta

• Studio di mantra, mudra e sutra. Meditazione profonda, attiva e dinamica.

• Studio dei Mandala. Percorso di rafforzamento mentale e spirituale.

• Preparazione ai rituali del giorno 2 e del giorno 3.

• Pausa pranzo

• Ripresa lavori, pratica delle discipline

• Fine pratica

• Cena

Giorno 29 aprile 2022

• Colazione in albergo

• Pratica delle discipline

• Intera giornata di pellegrinaggio presso un’area di montagna (bosco quarto).

• Esperienza completa di morte e rinascita spirituale.

• Rituale di purificazione con abluzioni in acqua gelida e prove di resistenza.

• Pausa pranzo

• Ripresa lavori

• Fine sessione

• Cena

Giorno 30 aprile 2022

• Colazione in albergo

• Transfer all’area di pratica

• Pratica delle discipline

• Rituale Misogi Shugyō

• Pausa pranzo al sacco

• Ripresa lavori

• Rituale Goma Taki (rituale del fuoco – il rituale si celebrerà solo se le condizioni generali

saranno favorevoli)

• Fine pratica

• Cerimonia di consegna dei certificati

• Chiusura lavori

• Rientro in albergo

• Cena

Costo di vitto e alloggio

Alloggio in camera singola B&B: € 30 a notte

Costo colazione: € 5

Costo pranzo al sacco: € 7 / € 10 (dipende dalla scelta del pasto scelto)

Costo cena: € 15 / € 25 (dipende dalla scelta del pasto scelto)

Procedura di Iscrizione (posti limitati):

I posti sono limitati, per assicurare il vostro dovrete iscrivervi il prima possibile. I posti

verranno assegnati in base alla data di iscrizione.

Per iscrivervi basterà effettuare il pagamento, scaricare il file pdf che riceverete via email e compilare il modulo di iscrizione online accedendo al link che troverete nel file.

Per informazioni potete contattare i nostri uffici scrivendo a: office@kitamura-bujutsu-kai.com

Oppure potete contattare il referente italiano responsabile del gruppo di Studio di

Manfredonia, il maestro Giuseppe Vuovolo al numero: 349.3931099

FOTOGALLERY SQ