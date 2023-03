Corsa al rettorato dell’Università di Foggia, 3 candidati scelgono Lo Muzio

StatoQuotidiano, 18 marzo 2023. “Dopo un’attenta valutazione, e nella ferma reciproca convinzione che il Rettore dell’Università di Foggia non può essere determinato sulla base di sommatorie di voti o soltanto in ossequio ad accordi elettorali, ho deciso di dare pieno sostegno al Prof. Lorenzo Lo Muzio”. Con queste parole, tratte dalla nota inviata alla comunità accademica di Foggia, il prof Serviddio ha dichiarato il suo passo indietro a favore dell’altro rappresentante dell’aera medica, che si era presentata divisa al primo turno.

“L’intesa raggiunta- prosegue- rappresenta un traguardo importante perché supera la logica per la quale sono gli interessi specifici a determinare le scelte: non devono essere soltanto le appartenenze a fornire gli indirizzi di governo ma, piuttosto, è sulle convergenze programmatiche che occorre lavorare per fare sintesi e favorire, costantemente, la ricerca di condivisione e partecipazione”.

Il direttore del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, piazzatosi al secondo posto nella votazione del 15 marzo con 123 voti, dopo Donatella Curtotti, con 139, aggiunge: “Sono convinto che gli altri candidati non potranno non considerare il significato di questa mia scelta, apprezzandone il valore come segnale concreto per il buon governo dell’Università di Foggia dei prossimi sei anni”.

“Carissime, carissimi- scrive Milena Sinigaglia, direttrice del Dafne, 93 voti il 15 marzo- sin da quando ho reso nota la mia disponibilità a guidare la nostra Università per il prossimo sessennio, ho dichiarato che avrei anteposto l’interesse di Unifg alle mie ambizioni personali. In vista del secondo turno elettorale, ritengo necessario pervenire a una semplificazione delle proposte di governo in campo per la nostra Università. La comune visione di sviluppo della nostra Università e la convergenza su più punti qualificanti del programma di governo mi inducono a dare il mio sostegno alla candidatura del prof. Lo Muzio a rivestire la carica di Rettore della nostra Università per il prossimo sessennio”.

Stringata la nota di Sebastiano Valerio: “Carissime e carissimi, vi comunico la mia decisione di ritirare la mia candidatura a rettore e di sostenere la candidatura del prof. Lo Muzio”, scrive il direttore del Dipartimento di Studi umanistici, 56 voti al primo turno.

Di fronte al ricompattamento dei concorrenti, la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Donatella Curtotti sui social definisce “vergognoso questo modo di vincere” e chiosa: “Comincia male la nuova eventuale governance. Molto male”. Prossimo turno il 23 marzo presso l’Ateneo di Foggia.

Paola Lucino, 18 marzo 2023