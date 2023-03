Derby di Capitanata al Monterisi. Somma: “Ci aspettiamo una partita difficile”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 18 marzo 2023 – Riscattare la clamorosa sconfitta dell’andata per 2-3 e difendere l’importante terzo posto dagli assalti di Pescara, Picerno e proprio di Audace Cerignola. Questi gli obiettivi” del Foggia, che domani nel turno valevole per la 33° giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, che reca visita all’Audace Cerignola di mister Pazienza, con calcio d’inizio alle ore 15.00, in uno storico derby di Capitanata, appuntamento che manca, nel professionismo, allo stadio “Monterisi” da ben 87 anni. I rossoneri proveranno a bissare l’importante vittoria ottenuta nel match infrasettimanale con il Monopoli, replicando il successo con gol di Campagna, nel 2019, nell’ultimo scontro tra le due compagini in serie D. Il Foggia recupera di Di Pasquale e Ogunseye dopo la squalifica. Nei gialloblù rientra bomber Malcore. Stop ai supporters foggiani per provvedimento delle Autorità di Pubblica Sicurezza che hanno disposto la vendita dei biglietti ai soli residenti nel comune di Cerignola. Per inquadrare la partita, stamane è intervenuto in sala stampa, l’allenatore dei satanelli, Mario Somma. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Sarà una partita molto importante dal punto di vista dell’intensità, perché farà molto caldo dal punto di vista climatico e lo stress atletico sarà importante, anche in virtù delle caratteristiche dell’avversario. Ci aspettiamo una partita difficile nella continuità del pensiero. I giocatori dovranno essere sempre proiettati in avanti per avere delle opportunità. Ho avuto modo di vedere questa squadra più volte, commentandola sul proprio terreno. Una squadra che merita assolutamente la classifica che ha, poiché ha espresso calcio bello e qualità nelle verticalizzazioni, con giocatori di prospettive. Il campo ha sicuramente la sua importanza e loro sanno quali sono i punti forti e deboli della loro struttura ma noi quotidianamente ci alleniamo su un campo simile. Al di là delle condizioni ambientali, in campo vanno due squadre con qualità diverse ma importanti entrambe. Loro sono una squadra molto veloce e molto tecnica, brava ad accompagnare con tantissimi giocatori.

Ci saranno tanti duelli individuali, chi ne vincerà di più, probabilmente ha più chance di vincere. Non pensavo di perdere Schenetti, Di Noia e così tanto tempo per Beretta e Vacca per il nostro percorso. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù leggendo i momenti e ad interpretarli nel miglior modo possibile. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento anche come modalità gioco, quando avremo tutti a disposizione. Abbiamo una tifoseria importante e averli al nostro fianco è un punto di forza importantissimo. Si è fermato Rutjens ma niente di preoccupante. Sono in fase di recupero Schenetti e Di Noia e in fase di recupero di condizione Vacca e Beretta. Per mettere in campo il mio pensiero ho bisogno di avere tutto l’organico a disposizione ma poi c’è il DNA di questa squadra. Non ci possiamo permettere un atteggiamento diverso. La continuità è uno dei principi fondamentali. Dobbiamo fare una scelta: guardiamo il dito o la luna? Se vogliamo arrivare alla luna non possiamo prescindere dalla continuità”.

A cura di Antonio Monaco