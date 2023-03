Elodie da Cattelan: “Ho guidato a Foggia senza patente”

Foggia, 18 marzo 2023, (mowmag.com) – Iannone regala dopo sette mesi di relazione un’auto a Elodie, ma è il regalo giusto? Forse è un po’ prematuro dal momento che la cantante non avrebbe la patente. E a dirlo sembra essere proprio lei, non solo in varie interviste ma anche a una sua collega e amica da poco neopatentata: Madame…

Al cuore non si comanda e un regalo non è mai troppo se fatto con amore. Ok, ma la logica? Parliamo di Andrea Iannone ed Elodie, la coppia che dall’estate scorsa appassiona i fan sia del campione che della cantante regina delle hit. Dopo sette mesi di relazione, infatti, Chi ci racconta del regalo che il pilota (che rivedremo, forse, in pista a partire dal 2024, quando terminerà il periodo di squalifica) ha pensato di fare a Elodie: un’auto. Per la precisione una Smart EQ For Four, circa 30mila euro di macchina. Il problema? Saperlo guidare. Elodie infatti non avrebbe la patente. Stando a quanto dichiarato negli anni passati e di recente, infatti, nonostante sia un obiettivo per il futuro, a oggi la cantante non potrebbe guidare. Certo non è l’unica artista a non avere la patente. Ed Sheeran, per esempio, o Mariah Carey (che tanto si muove in slitta).

Già nel 2021 in un’intervista postsanremese ne aveva parlato: “Non ho finito il liceo, non ho perso la patente, non ho studiato canto”. Un complesso di inferiorità parrebbe celarsi dietro a tutte queste rinunce: “Non mi sentivo all’altezza”. Non che non abbia intenzione di virare verso atteggiamenti più propositivi. Già al tempo era consapevolezza di quanto potesse farle bene superare i suoi limiti: “Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose molto belle nella mia vita”. Tuttavia non è chiaro quando arriverà a superare lo scoglio della guida. Stando a quanto Elodie stessa ha scritto a Madame, sembra che l’obiettivo non verrà raggiunto a breve. Infatti, la cantante 21enne, avrebbe finalmente ottenuto la patente. Nonostante l’ironia di chi, quando twittò che aveva ottenuto il foglio rosa, si chiese: “Almeno questo è vero?”, la giovane rapper e cantautrice già al suo secondo tentativo a Sanremo, seppur in lieve ritardo, ha ottenuto l’agognata tessera. Lo annuncia, ancora una volta, su Twitter: “Patentata”. E a risponderle è proprio Elodie: “Beata te”.

Altro indizio che la sua Smart dovrà rimanere parcheggiata ancora per un po’? Non che la cantante non abbia potuto fare pratica. Nel 2020, durante una puntata di E poi c’è Cattelan, aveva infatti confessato: “Ho guidato a Foggia senza patente”. Non proprio un ottimo esempio, che tra l’altro presta il fianco a una lista infinite di battute tra cui quella dello stesso conduttore, Alessandro Cattelan: “Quello che succede a Foggia, rimane a Foggia”. Insomma. Un’auto regalata per amore, una patente che sembra non avere ancora preso, qualche piccola “magagna” di cui ha parlato in seconda serata a Rai2 e un pizzico di sana invidia per la collega che finalmente potrà guidare. Elodie, forse è il caso di dirla: ingrana la marcia che vogliamo vederti sfrecciare, ma stavolta rispettando il codice della strada. (di Riccardo Canaletti, mowmag.com)

Link Video Intervista RaiPlay