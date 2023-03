Foggia, orrore e violenze al “Don Uva”: proroga delle indagini

FOGGIA, 18/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) ll pm Pietro Iannotta ha chiesto al gip la proroga delle indagini sino a ottobre sui presunti maltrattamenti ai danni di 25 pazienti oligofrenici ricoverati nella residenza socio sanitaria riabilitativa presso l’ospedale “Don Uva” di via Lucera.

L’inchiesta “New life” è sfociata nel blitz del 24 gennaio quando i carabinieri del nucleo investigativo eseguirono 30 ordinanze cautelari del gip Marialuisa Bencivenga (7 in carcere, 8 ai domiciliari, 15 divieto di avvicinamento alle parti offese e/o di dimora presso la struttura sanitaria) nei confronti di 19 operatori socio sanitari, 8 infermieri, 2 educatori professionali, 1 addetto alle pulizie.

Sono accusati a vario titolo di 19 episodi di maltrattamenti sotto forma di schiaffi, spintoni, strattonamenti, insulti, minacce, umiliazioni; 13 sequestri di persona con degenti chiusi nelle stanze e nella mensa; 2 violenze sessuali, una per presunti palpeggiamenti su una donna con grave ritardo mentale e l’altra per aver indotto due degenti oligofrenici a compiere atti sessuali; e favoreggiamento per la ricerca e disattivazione di telecamere e microspie piazzate dai carabinieri nel reparto femminile (19 delle 25 parti offese sono donne) al terzo piano del plesso B. lagazzettadelmezzogiorno.it