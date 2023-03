Gino Lisa. “Partita Cabina di Regia per migliorare rete di collegamenti”

FOGGIA, 18/03/2023 – “Dando seguito a quanto scaturito dal lavoro svolto durante l’incontro del 6 marzo presso la Provincia di Foggia, posso comunicare che si è dato inizio alla formazione della Cabina di Regia dedicata al miglioramento della funzionalità dell’intera rete di collegamenti da e per Foggia – aeroporto Gino Lisa coinvolgendo le provincie limitrofe al nostro territorio e ai Sindaci dei rispettivi capoluoghi.

Ringraziamo il Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti. Per quanto riguarda la realizzazione del Distaccamento dei VV.FF. presso lo Scalo, invitiamo cortesemente il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, di provvedere al re-inoltro della formale richiesta al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Ministero -dell’Interno) (Sottosegretario di Stato all’Interno: Emanuele Prisco e Capo Dipartimento: Laura Lega).

Fonte: foggia plane potters

Preghiamo, inoltre, la Senatrice Anna Maria Fallucchi che ha dato la sua disponibilità, appena riceverà copia, di seguire, l’iter della pratica stessa, il suo interessamento, siamo certi, sarà prezioso Sarà nostra cura aggiornare tutti sugli sviluppi futuri delle iniziative intraprese”. Grazie per il lavoro di squadra e per tutto quanto farete per l’intero territorio!” Lo riporta Sergio Venturino, Presidente Mondo Gino Lisa.