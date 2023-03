Manfredi von Hohenstaufen

Pubblicazione della vita del Re.

Testi, didascalie e dialoghi di Vittorio Tricarico.

Disegni di Martina Di Candia.

Insights and page optimization di Luigi Balzano

Ritratti di Antonio Pizzigallo Al Asad (الأسد)

Editing di Vittorio De Filippo.

In due righe per riassumervi quello che stiamo per pubblicare nelle nuove puntate nella giovane vita di Manfredi von Hohenstaufen.

Fascino, mistero ed una meravigliosa nuova storia del piccolo Re Manfredi. Siamo andati direttamente a Venosa, a Palermo per riscontri e approfondimenti. Anche in Germania, esattamenete a Monaco di Baviera, per trovare note delle origini del dolce e biondo Re Manfredi. Vorremmo dirvi di più, ma non vogliamo rivelare la storia ma farvi conoscere tramite gli scritti del Sommo Poeta di Manfredonia quello che più di emozionante è avvenuto nella giovane vita del piccolo Manfredi figlio di Federico II di Svevia e Bianca Lancia.

Manfredi von Hohenstaufen



Veröffentlichung des Lebens des Königs.

Texte, Bildunterschriften und Dialoge von Vittorio Tricarico.

Zeichnungen von Martina Di Candia.

Einblicke und Seitenoptimierung von Luigi Balzano

Porträts von Antonio Pizzigallo Al Asad (الأسد)

Herausgegeben von Vittorio De Filippo.

In zwei Zeilen zusammengefasst, was wir gleich in den neuen Folgen im jungen Leben des Manfredi von Hohenstaufen veröffentlichen werden.

Charme, Geheimnis und eine wunderbare neue Geschichte des kleinen Königs Manfredi. Wir gingen direkt nach Venosa in Palermo, um Feedback und Einblicke zu erhalten. Auch in Deutschland, genau in München, finden sich Hinweise auf die Herkunft des süßen und blonden Königs Manfredi. Wir würden Ihnen gerne mehr erzählen, aber wir wollen nicht die Geschichte verraten, sondern Sie durch die Schriften des Hochdichters von Manfredonia wissen lassen, was das Aufregendste im jungen Leben des kleinen Manfredi, Sohn von Friedrich II. von Schwaben, passiert ist Bianca Lancia.