Poker del Manfredonia al Polimnia. Finale playoff a -3

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/03/2023 – Il Manfredonia fa il suo, batte agevolmente il Polimnia per 4-1 nell’anticipo della 23° giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A e continua la sua corsa in vetta al campionato.

Per la quart’ultima della regular season, mister De Santis, che sostituisce lo squalificato De Candia, schiera come under, il confermato Panelli, ed regala un’ occasione dal primo minuto per Fornaro e Achik. Torna tra i titolari Triggiani davanti con Morra. Muserra con lo sbarazzino e giovane Polimnia risponde con il duo D’Amico e Roncone, reduce da una doppietta, come tandem offensivo. La gara inizia e dopo soli tre minuti di gioco, Montrone è costretto al forfait per infortunio, in seguito ad un duro scontro in mediana con Avantaggiati.

Donia costretto al cambio, va dentro Quitadamo. La capolista fa la partita e scardina il lucchetto al match, al 13′. Lobosco centra da corner un bel cross per Giambuzzi, che di testa insacca alle spalle di Lonoce. I padroni di casa provano ad indirizzare la gara. Al 18′ lancio lungo dalle retrovie per Morra, che aggira la difesa ma il suo tentativo si spegne a lato della porta rossoverde. Il Polimnia gioca a viso aperto, vista la favorevole situazione in classifica, senza creare, però, veri pericoli ai biancoceleste, evidentemente superiori dal punto vista fisico- tecnico. Al 24′ Panelli assiste Triggiani, l’attaccante si invola, entra in area e prova a scavalcare il portiere ma la palla impatta sull’ estremo difensore.

Ghiotta occasione per Fornaro che, al 28′, stampa la sua conclusione sulla traversa. Passano pochi secondi ed è Panelli a tentare la sortita con un tiro a giro, respinge il portiere polignanese. Il raddoppio è nell’aria e giunge al 36′. Morra, ispirato, costruisce per Achik, dribbling all’avversario e sfera depositata in rete per il 2-0 del Manfredonia. Panelli si fa nuovamente apprezzare al 38′ con una bella conclusione, che chiama all’intervento il portiere Lonoce. Il talento sipontino fa centro al 42′, quando raccoglie la respinta di Lonoce, su tiro di Triggiani, ed insacca. Tre minuti di recupero e squadre al riposo con il triplice vantaggio della banda di mister De Santis.

La ripresa si apre con vari avvicendamenti tra le due contendenti. Spazio a Lopez, D’Augenti e Romanazzi. In cronaca al 50′, Morra spreca il poker non correggendo un facile tap in. Il Polimnia si fa vedere con una conclusione di Fioravante al 53′, respinta in modo attento da Chironi ed è un po’ più intraprendente. Il Manfred gestisce gara ed energia e riparte in contropiede per pungere. Il Donia fa poker con il neo entrato Lopez che entra nel tabellino marcatori, al 68′, finalizzando un bello scambio con Achik.

Il match ha ben poco da dire, con la capo-classifica che fa scorrere con autorità il cronometro e dando minutaggio ad alcuni elementi inizialmente in panchina. Ci prova Zaldua, palla deviata in angolo. Il Polimnia accorcia le distanze al 85′ con Fioravante che va a segno con un gran conclusione dai 20 metri. È solo accademia fino al triplice fischio che mette fine alle ostilità e sancisce la diciottesima vittoria dei garganici, a quota 58 punti in graduatoria ed a soli tre punti dalla matematica certezza di qualificazione diretta alla finale playoff del proprio girone.

Tabellini

Manfredonia: Chironi, Giambuzzi (50′ Conticchio), Montrone (5’Quitadamo), Biason (69′ Attah), D’Aiello, Lobosco, Panelli, Fornaro, Morra( 67′ Zaldua), Triggiani (46′ Lopez), Achik. All. De Santis.

Polimnia: Lonoce, Avantaggiati (67′ Resta), Gernone (46’D’Augenti), Vischi, Di Lella, Fioravante, Selicati, Marasciulo, Roncone (46′ Romanazzi), D’Amico, Capobianco. All. Muserra.

Reti: 13′ Giambuzzi, 36′ Achik, 42′ Panelli, 23′ st Lopez, 40′ st Fioravante

Ammoniti: Morra, Monticchio

Recupero: 3′ pt, 3′ st

Arbitro: sig. F. Sarcina (Barletta)

Assistenti: sigg.F.Gorgoglione/ R.Nero (Barletta)