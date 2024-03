IMMAGINE IN ALLEGATO

Foggia Scacchi vola in Serie A2! Fovea Gamma conquista la Serie C!

Un’impresa storica! Il Circolo AD Scacchi Foggia scrive una pagina indelebile nel libro degli scacchi pugliesi. La squadra Foggia Scacchi, composta da:

1. Iafalice Vincenzo

2. Di Gianni Rocco

3. Di Carlo Romeo

4. Rubillo Vincenzo

conquista la promozione in serie A2!

Un’emozione travolgente pervade tutti noi: giocatori, dirigenti, tifosi e appassionati. Un successo che premia il duro lavoro, sacrifici e dedizione. La crescita del Circolo AD Scacchi Foggia è sotto gli occhi di tutti: un vivaio florido di giovani talenti, un ambiente sereno e stimolante, una passione contagiosa per questo nobile gioco.

La vittoria è frutto di un grande lavoro di squadra. In ogni partita, i nostri giocatori hanno dimostrato tenacia, abilità strategica e un profondo senso di appartenenza al gruppo. Un’unione che ha fatto la differenza, permettendo di superare ogni ostacolo e raggiungere l’obiettivo prefissato.

Un plauso va anche al fair play che ha contraddistinto l’intero campionato. I nostri atleti hanno sempre gareggiato con rispetto e correttezza, sia verso gli avversari che verso il gioco stesso.

Ma la festa non finisce qui! La squadra Fovea Gamma, anch’essa espressione del Circolo AD Scacchi Foggia, ha conquistato la promozione in Serie C, dominando un girone combattuto e piazzandosi al primo posto. Un risultato eccezionale che conferma la forza e la vitalità del movimento scacchistico foggiano.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito a questo doppio trionfo: giocatori, dirigenti, allenatori, tifosi e sponsor. Insieme, abbiamo realizzato un sogno che diventa realtà.

Forza Foggia Scacchi! Il futuro è solo all’inizio!