MANFREDONIA (FOGGIA) – L’ambiente, quel sottilissimo strato di aria che circonda il nostro pianeta e nel quale si sviluppa l’esistenza dei tutti gli esseri viventi e delle piante, è sottoposto quotidianamente a mille insidie che introducono fattori di pericolo che minano l’integrità dell’universo e costituiscono fattori di rischio per la sopravvivenza di tutti quegli esseri innanzi detti e in particolare della salute dell’uomo.

Fra le tante e diverse cause che generano quei rischi, vi sono anche gli automezzi: quei mezzi di trasporto indubbiamente utili all’uomo ma che sono anche fonte di inquinamento.

Non solo quando viaggiano ma anche, e ci riferiamo in particolare alle automobili, quando sono rubate, cannibalizzate e le carcasse abbandonate nei luoghi più impensabili in specie quelli di pregio naturalistico.

Quelle ferraglie informi costituiscono motivo di grave attentato alla natura che viene violentata da quei rifiuti speciali.

Una dura e serrata lotta a quel fenomeno che nella provincia di Foggia assume dimensioni industriali, va conducendo da tempo il Generale del Corpo Volontari degli ispettori Ambientali Territoriali volontari ” CIVILIS”, Giuseppe Marasco, che con pazienza ma con caparbia presenza conduce una battaglia senza soste ad un pericolo reale.

È ormai ritenuto un esperto del settore, un utile riferimento delle forze dell’ordine.

Ha acquisito una sorta di fiuto speciale nell’individuare i depositi clandestini di resti di automobili rubate e spogliate di tutto, incendiate, e poi abbandonate nei luoghi più risposti: nelle campagne, nei casolari abbandonati e persino nei fiumi e nei laghi artificiali.

Marasco con i suoi ispettori è riuscito ad arrivare dove si riteneva fosse impensabile che si potessero abbandonare quelle carcasse, ultimo stadio di un processo che supporta un florido commercio di pezzi di ricambio per automobili. Un business incalcolabile.

Ha fatto rimuovere centinaia di carcasse e restituire alla natura tantissime aree infestate da quei relitti. Nei giorni scorsi del fenomeno furto-abbandono automobili si è occupato il noto

programma televisivo “Striscia la notizia” canale 5.

L’inviato Luca Abete ha svolto un servizio illustrativo del fenomeno furti d’auto e per analizzarlo si è rivolto “al maggiore esperto” del settore per l’appunto il comandante Marasco che dopo avere spiegato i meccanismi di un sistema ormai stabilizzato, ha posto l’accento sugli aspetti ambientali.

«L’aspetto che più mi preme evidenziare fra i diversi che quel traffico comporta – ha detto Marasco all’intervistatore Abete – è quello ambientale: i danni che provoca alla natura la presenza di quelle carcasse bruciate e abbandonate sono incalcolabili.

Mi rendo conto che il problema è enorme e presenta vari aspetti, ma è necessario affrontare la questione e intervenire opportunamente per fermare uno scempio dalle conseguenze inimmaginabili».

Anche questa sera 18 marzo durante il programma Striscia La Notizia dovrebbe andare in onda la seconda parte?