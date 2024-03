Manfredonia. “L’alleanza educativa come strumento di contrasto della devianza”. La toccante testimonianza di una mamma

Manfredonia. Un momento di confronto con le ragazze e i ragazzi, con le loro famiglie, le associazioni sul territorio. Un progetto di alleanza educativa che ha coinvolto l’intero territorio.

E’ quanto celebratosi stamani a Manfredonia presso il Laboratorio di Sala dell’ IPEOA “M.Lecce”, a cura del dirigente scolastico prof. Luigi Talienti.

“La Comunità Educante oggi è chiamata, ancor di più, ad esercitare adeguatamente una funzione sociale che vada al di là della funzione didattico-educativa. Di guisa, in qualità di Agenzia di Socializzazione formale, deve promuovere la formazione e la cittadinanza attiva dello studente e del futuro cittadino. Solo così l’Istituzione potrà assurgere al meglio al suo ruolo, creando le basi per l’attivazione di un processo di riqualificazione di cui noi tutti necessitiamo. I banchi di scuola devono dare slancio ad un cambiamento radicale di cui tutti gli attori sociali e istituzionali debbano sentirsi protagonisti attivi e non comparse”, ha detto il prof. Talienti.

“La Scuola deve promuovere sinergie, alleanze educative e patti di comunità, solo così potrà ambire al raggiungimento di traguardi ambiziosi e di rilevanza sociale, che vanno ben oltre l’erudizione dello studente. In tale direzione, potrà mettere in campo azioni votate al contrasto della dispersione, implicita ed esplicita, della devianza e della microcriminalità”.

Momento toccante della giornata la testimonianza di Caterina Frattaruolo, mamma di Mariarosa, una ragazza scomparsa prematuramente.