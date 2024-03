MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Tommaso Rinaldi) – Come si farà, adesso, dopo l’ennesima valanga di fango che ha inondato la città a convincere i ragazzi a tornare a casa dopo l’università o dopo aver fatto esperienza fuori?

Il momento nerissimo di Manfredonia sembra non avere fine e non si riesce a ritrovare il bandolo di una matassa che, oltre ad essersi maledettamente ingarbugliata, comincia ad essere anche parecchio maleodorante.

E questa saldatura tra pezzi infetti di politica e elettori è una cosa degli ultimi anni oppure è un malcostume che viene da lontano?

Io credo che la devastazione morale di Manfredonia sia iniziata con il deleterio “TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE” degli anni ’80 che interessò ben oltre 2.000 nostri concittadini, molti dei quali non avevano mai sollevato una “coffola” (secchio per muratore) o preso in mano una cazzuola; quello “stipendio”, guadagnato per anni stando semplicemente seduti sul divano di casa, ha devastato un’intera economia e creato un degrado morale che ha interessato almeno 10.000 nostri concittadini.

Quale esempio hanno ricevuto i figli di quelle donne e di quegli uomini, se non quello di evitare di impegnarsi troppo, tanto il politico di turno si sarebbe impegnato per trovare anche a loro un contrattino di qualche mese che sarebbe poi sfociato nella “DISOCCUPAZIONE SPECIALE”?

Come è possibile che lavoratori/lavoratici (anche con lauree!) si siano accontentati/e, a volte per oltre venti anni, di ingrossare le fila dei cosiddetti Lavoratori Socialmente Utili, solo per il miraggio di una promessa di stabilizzazione, promessa utilizzata da tanti politici avvicendatisi in questi anni per tenerli comodamente al guinzaglio?

Un metadone devastante che si è insinuato nel nostro tessuto economico, sociale e politico che ha sedato anche molti concittadini volenterosi e che ha creato, da un lato, una pletora di questuanti utilizzabili alla bisogna e, dall’altro, una “classe dirigente” che ha potuto scorrazzare indisturbata e che ha modellato a proprio piacimento l’intera comunità.

Un vero e proprio sistema feudale con tanto di vassalli, valvassori, valvassini e…popolo, nel quale anche chi dovrebbe e potrebbe essere libero di votare chi gli pare, alla fine si lega al potente di turno sperando di poter ricevere il classico favore, nel caso ce ne fosse necessità.

In un contesto di questo tipo, la riproposizione della “disoccupazione speciale” elargita con il nuovo accattivante nome di REDDITO DI CITTADINANZA, ha trovato terreno fertilissimo ed è stata la nuova mecca verso cui si sono diretti figli, nipoti e pronipoti dei beneficiati degli anni ’80, con l’aggiunta di novelli fancazzisti, ma super campioni di pay per view.

E, allora, come uscire fuori da questa nauseante situazione?

In primo luogo, aggrappandosi a quel centinaio di imprenditori, grandi e piccoli che, nonostante condizioni generali oggettivamente complicate, sono riusciti in questi ultimi anni non solo a rimanere a galla ma a garantire stipendi “veri” e produttivi; sarebbe il caso che la città conosca i propri figli migliori, quanto sacrificio e quanto successo c’è anche nelle nostre contrade imprenditoriali.

Continuare a sbraitare che “qui non c’è niente” non solo non è vero, ma non aiuterà tuo figlio/a a trovare lavoro; cosa sa fare tuo figlio?

Quali competenze ha?

Perché dovrebbe essere indispensabile o, meglio ancora, insostituibile per questa o quell’azienda?

Come potrebbe diventare indispensabile?

Quali studi e quali percorsi formativi dovrebbe frequentare per avere una chance nel mondo del lavoro?

Come potrebbe sfruttare la presenza di queste aziende?

Quali servizi potrebbe offrire per migliorare il loro ed il suo business?

Ha ancora senso accatastare immobili, vista anche la drammatica riduzione dei residenti, oppure non è il caso di investirli diversamente i risparmi al fine di dare una possibilità di sviluppo ai propri figli?

Urlare “tanto sono tutti uguali” non ci aiuterà a venire fuori dalle sabbie mobili in cui siamo attualmente paralizzati; cominciamo dal basso a cambiare le cose e forse (FORSE!) un futuro migliore per i nostri figli ( e per noi) sarà possibile.

A cura di Tommaso Rinaldi