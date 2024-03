Rinviata a mercoledì 20 marzo la Festa di San Giuseppe

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, gli eventi in programma per la Festa diSan Giuseppe, previsti per oggi 18 marzo, sono rinviati a mercoledì 20. Solo due giorni in più di attesa per l’accensione del Gran Falò, cuore pulsante dell’evento, dove fede e memoria si fondono in uno spettacolo emozionante e suggestivo come sempre.

Il programma rimane invariato. Alle ore 19.30, su viale Don Salvatore Prencipe, i festeggiamenti prevendono l’accensione scenografica e la benedizione del Gran Falò. Durante la serata non mancheranno gli stand enogastronomici con i prodotti tipici locali e faranno da cornice i brani della musica popolare dei Figli di Puglia. A chiudere la giornata, lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica San Pio di San Severo.

L’evento è organizzato dal Circolo Oasis, con il supporto del Comune di Mattinata e la collaborazione della Parrocchia Santa Maria della Luce e del Centro Arte e Tradizioni Popolari. Appuntamento dunque a mercoledì 20 marzo a Mattinata, per partecipare ad un evento in cui fede e tradizioni millenarie si fondono in un unico grande spettacolo.