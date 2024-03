Peschici. Michele: "Sindaco, il turismo ci fa mangiare, ma abbiamo il diritto di abitare nella nostra città"

Peschici, una delle perle del Gargano, “affronta una crisi abitativa” che “mina le radici stesse della comunità locale”. Questa la riflessione, indirizzata al Sindaco, da un giovane del luogo che denuncia una situazione “sempre più critica”.

Il 28enne (Michele, nome di fantasia) si rivolge con preoccupazione all’amministrazione comunale per esporre un problema che affligge molti peschiciani: “la difficoltà di trovare alloggi accessibili a causa della crescente domanda turistica che monopolizza il mercato immobiliare locale”.

Nella lettera, il giovane evidenzia come le case vengano affittate esclusivamente “ai turisti durante la stagione estiva”, “costringendo i residenti ad abbandonare il paese in cerca di soluzioni abitative altrove”. “Un destino amaro che minaccia di svuotare Peschici delle sue radici e della sua identità”.

Ma non si tratta solo di una lamentela, Michele propone anche una soluzione concreta: “l’istituzione di abitazioni popolari, seguendo l’esempio di Vieste, che consentirebbero ai peschiciani di restare nel proprio territorio e pagare affitti accessibili”.

“Il turismo ci fa mangiare, ma non dobbiamo sacrificare il nostro diritto di abitare il luogo in cui siamo cresciuti“, sottolinea il giovane, esprimendo il desiderio di vedere Peschici non solo come una meta turistica, ma come un luogo dove poter costruire un futuro per le prossime generazioni.

La lettera rivela il disagio profondo di una comunità che vede minacciata la propria esistenza da un modello economico che privilegia “il profitto immediato a discapito del benessere delle persone”. La richiesta del giovane peschiciano è anche un appello al Sindaco e alle istituzioni locali affinché agiscano con tempestività per risolvere questa emergenza. “Necessaria un’ordinanza con le quale si possono prevedere immobili per quanti hanno necessità di risiedere a Peschici tutto l’anno”.

In attesa di risposte concrete e azioni mirate da parte delle istituzioni locali, Michele continua a sperare “che il sogno dei peschiciani di una comunità coesa e vivibile possa presto diventare realtà”.

