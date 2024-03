Foggia. “In attesa della applicazione del manuale Cencelli per i posti da distribuire nei cda, la sindaca Episcopo ha voluto deliziarci con l’esilarante conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza. E scopriamo che a Foggia c’era bisogno di qualcuno che si occupasse di “caccia, pesca e funghi”, di un altro che si occupasse, testualmente, della “valorizzazione di arbusti, radici e fontane” (dove le radici sarebbero quelle degli alberi, non quelle della nostra storia), che esiste un non meglio geograficamente precisato “quartiere stadio” (sarebbe zona Stadio in realtà, ma è da capire se intesa come Camporeale o San Ciro) e che esistono quartieri per cui vi è necessità che ci sia un consigliere comunale ad occuparsene e altri totalmente ignorati dalla sindaca di centrosinistra nella elargizione delle coccarde da appuntare al petto dei consiglieri”.

Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, che prosegue:

“Scorrendo il menù delle deleghe salta all’occhio l’assenza del quartiere Ferrovia le cui problematiche sono arcinote, il cui stato di degrado è sotto gli occhi di tutti e verso cui questa amministrazione non sta ponendo in essere azioni realmente efficaci. Bene farebbe la sindaca a rimediare quanto prima a questa svista.

Così come sarebbe opportuno, se proprio si vuole accontentare la maggioranza consiliare, conferire deleghe di collaborazione, studio, ricerca e promozione di azioni positive che riguardino tutti i quartieri di Foggia. Perché, al momento, centro storico, 167, rioni Martucci e Diaz e tante altre zone della nostra città hanno problemi per cui non è stato designato alcun consigliere di maggioranza ad occuparsene“, conclude Di Mauro.