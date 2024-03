MANFREDONIA (FOGGIA) – Quando si generalizza un fenomeno “sociale” spesso si commette un errore.

Il declino economico, sociale, civile e politico della nostra città perdura da molti anni.

Le cause di questa decadenza si conoscono, tuttavia non sono peculiarità solo di Manfredonia e si ritrovano, secondo i dati e i rapporti ufficiali di diverse Istituzioni pubbliche e private (Istat, Banca d’Italia, Svimez, Censis, ecc.) in molte aree e territori del Mezzogiorno.

Ne cito solo alcune brevemente:

1. Il forte calo degli investimenti industriali (pubblici e privati, nazionali e stranieri) che ha prodotto la desertificazione industriale del Sud;

2. il costo del denaro (circa due punti percentuali) più alto rispetto al Nord;

3. ampi territori del Sud sono dominati dalle organizzazioni criminali e dal loro rapporto con la Pubblica amministrazione (compreso il livello politico);

4. la mancanza di infrastrutture (strade e autostrade, ferrovie ad alta velocità, porti e aeroporti…);

5. l’inefficienza e la scarsa qualità dei servizi pubblici;

6. una classe politica e dirigente – con le dovute eccezioni – non all’altezza delle “sfide politiche” e attenta, più che a risolvere le gravi questioni socio-economiche delle proprie comunità, ad accrescere il consenso politico alimentando la propria “clientela” attraverso l’assistenzialismo paternalistico e i diritti trasformati in favori…

L’utilizzo strumentale dell’assistenzialismo ha finito per degradare la qualità delle classi dirigenti meridionali, indebolendo la loro capacità di governo e la loro lungimiranza politica.

Senza un buon governo, senza buona amministrazione e senza, soprattutto, assunzione di responsabilità della classe dirigente meridionale, nessuna politica può avere successo.

Un grande meridionalista del secolo scorso, Guido Dorso, ne “La Rivoluzione Meridionale”, scriveva così:

“il Mezzogiorno non ha bisogno di carità, ma di giustizia; non chiede aiuto, ma libertà. Se il Mezzogiorno non distruggerà le cause della sua inferiorità da se stesso, con la sua libera iniziativa e seguendo l’esempio dei suoi figli migliori, tutto sarà inutile…”.

Lo riporta il prof. di Manfredonia Raffaele Vairo.