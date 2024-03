Bari. Giunta regionale: Ex caserma Rossani: per assicurare la piena fruibilità ed accessibilità della Teca del Mediterraneo e della Mediateca regionale attraverso la realizzazione del progetto di allestimento del Polo Bibliotecario Regionale, la Giunta ha stanziato oggi con variazione di bilancio 3.232.070 euro. I fondi sono necessari per la fornitura di arredi e attrezzature per l’avvio dell’apertura al pubblico dei due plessi della ex Rossani di Bari (casermetta e palazzina comando), già completati e antistanti il parco urbano, che si prevede di attivare entro l’anno in corso.

Nella palazzina “ex Casermetta”, di maggiori dimensioni e altezze, si svolgeranno le funzioni di biblioteca pubblica di comunità e si renderà disponibile l’offerta libraria complessiva grazie ad una corretta collocazione dei materiali per facilitarne l’orientamento alla consultazione.; allo stesso tempo si ospiteranno eventi ed iniziative promosse da ciascuna istituzione, in modo condiviso, così da assicurare un utilizzo permanente della struttura 365 giorni all’anno; si permetterà, inoltre, l’organizzazione di attività laboratoriali, di corsi di istruzione e di aree di coworking in favore delle varie fasce d’età, puntando sulle potenzialità del digitale come elemento di inclusività (sostenibilità sociale), in accordo anche con altre istituzioni ed enti che ne faranno richiesta;

La palazzina “ex Comando”, connotata da spazi più circoscritti e non idonei ad accogliere cospicui flussi di pubblico, si configura naturalmente come edificio destinato a garantire la conservazione dei materiali di pregio, sia per il valore intrinseco che per quello storico ed artistico. Un luogo da destinare a “Casa degli Archivi della Puglia”, come d’intesa con la Soprintendenza Archivistica e Bibliotecaria, destinato ad una fruizione mirata di ricerca e di studio, in grado di offrire un qualificato contesto rispetto ai materiali custoditi. È anche in tale logica che si è ipotizzato l’uso di una parte della palazzina destinata sin dall’origine all’archiviazione meccanizzata.

INFRASTRUTTURE

Stanziati 3.789.095 euro per la concessione di contributi per azioni di prevenzione strutturale (consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione) relativi a edifici di interesse strategico e a opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Previsto, inoltre, lo stanziamento di 77.328 euro per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi.

Prorogato il Programma regionale “Strada Per Strada”, che ha previsto stanziamenti regionali per 100 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria di tutte le strade comunali urbane ed extraurbane ed aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e ciclabile. I comuni beneficiari dei contribuiti dovranno concludere entro 31 maggio 2024 i lavori finanziati e dovranno rendicontare il contributo concesso entro il 31 luglio 2024.

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

Prorogato l’Accordo tra Regione e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate nell’ambito del programma regionale di screening del colon retto,. La proroga, stabilita fino alla data di effettiva operatività del nuovo Protocollo/Accordo volto a regolamentare la partecipazione della rete delle farmacie della Regione Puglia, mira al raggiungimento delle percentuali di adesione al programma di screening del colon retto stabilite, assicurando la continuità al servizio prestato dalle Farmacie nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

La Giunta ha preso atto del contributo pari a 2.048.000 euro concesso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto “La Puglia non tratta 6”. Il progetto è finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale. Una Convenzione disciplinerà i rapporti tra la Regione Puglia, soggetto titolare del progetto, e la costituenda ATS composta dai soggetti, selezionati per la co-progettazione e attuatori degli interventi progettuali.

Politiche per le migrazioni: sarà rifinanziato il progetto Su.Pr.Eme – 2 per un importo complessivo pari a 5.964.302 euro, assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Il contributo è a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2021-2027 per l’attuazione delle attività in seno al Progetto Su.Pr.Eme. 2.

AMBIENTE

La Giunta ha approvato il Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale Puglia2030 quale documento di visione per rendere concreti quei percorsi per il cambiamento culturale che sono necessari all’attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile approvata nel novembre del 2023. La Puglia sarà così la prima regione italiana a dotarsi di un piano educativo in materia.

CULTURA

Stanziati 2 milioni di euro per il finanziamento dei Carnevali storici della Puglia, come previsto dalla Legge regionale.