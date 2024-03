Una giornata di svago e adrenalina si trasforma in tragedia per Damiano Bufo, giovane di 25 anni originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, in provincia di Teramo. Appassionato di motocross, Damiano trascorreva la domenica in compagnia degli amici nella campagna di Bisenti, nel Teramano, quando l’inaspettato incidente ha segnato drammaticamente la sua vita.

Poco dopo le 16:00, mentre percorreva una strada sterrata a bordo della sua moto da cross, Damiano ha urtato violentemente contro una catena che delimitava una proprietà privata, perdendo tragicamente la vita sul colpo. Nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le lesioni riportate sono state troppo gravi per salvarlo, nonostante l’intervento tempestivo del 118, che ha inviato sia un’ambulanza da Bisenti sia un elisoccorso da Pescara.

I carabinieri della Compagnia di Giulianova sono intervenuti per i primi accertamenti, mettendo sotto sequestro sia la moto di Damiano sia la catena che ha causato l’incidente. Le indagini successive sono state affidate al Nucleo investigativo di Teramo, che si concentra su diversi fronti, tra cui l’identificazione del proprietario effettivo del terreno, la responsabilità dell’apposizione della catena sulla strada privata e la valutazione di eventuali condotte illecite.

Emergono dettagli sul presunto accesso di Damiano al terreno privato da un ingresso laterale anziché dalla strada principale. Si scopre che la catena è stata collocata per delimitare l’area da parte del defunto proprietario del terreno, avvenimento verificatosi dopo ripetute intrusioni e violazioni della proprietà. I parenti dell’uomo, ora suoi eredi, preferiscono mantenere il silenzio mentre le indagini sono ancora in corso.

La procura di Teramo ha aperto un fascicolo sull’incidente, guidato dal procuratore Monia Di Marco, al momento senza indagati e circoscritto all’ambito dell’incidente stradale. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Bisenti e, in particolare, di Castiglione Messer Raimondo, dove Damiano aveva trascorso gran parte della sua vita prima di trasferirsi a Pineto con la famiglia. Il sindaco di Castiglione, Vincenzo D’Ercole, ha annunciato l’imminente proclamazione del lutto cittadino, in attesa della data dei funerali. Damiano Bufo, giovane dal legame profondo con il territorio e molto conosciuto nella sua città natale, viene ricordato con grande commozione.

