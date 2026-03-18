Aveva soli 16 anni Maria Antonietta Cutillo, la ragazza morta il 2 maggio 2023 nella sua abitazione di Montefalcione, in provincia di Avellino, mentre era al telefono durante un bagno. Il cellulare, collegato alla corrente tramite un caricabatterie, è caduto nella vasca provocando una folgorazione fatale, come confermato dall’autopsia.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Avellino, il caricabatterie utilizzato non era conforme alle normative di sicurezza e, se fosse stato a norma, la giovane avrebbe potuto salvarsi.

La pubblico ministero Cecilia De Angelis ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone: si tratta di tre importatori cinesi, due imprenditori e un commerciante italiani, ritenuti coinvolti nella filiera di distribuzione del dispositivo. L’udienza preliminare è stata fissata per il 18 giugno 2026 davanti al giudice per l’udienza preliminare.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei dispositivi elettronici e dei rischi legati all’utilizzo di apparecchi non certificati, soprattutto in situazioni pericolose come l’uso di dispositivi elettrici a contatto con l’acqua.

Lo riporta leggo.it.