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ACCADEMIA MANFREDONIA Accademia Manfredonia: ricorso per la squalifica dei Giovanissimi Under 14

La società A.S.D. Accademia Manfredonia ha presentato un ricorso avverso la squalifica dei propri calciatori della categoria Giovanissimi Under 14

Accademia Manfredonia: ricorso per la squalifica dei Giovanissimi Under 14

Accademia Manfredonia, Giovanissimi Under 14 - Fonte Immagine: Facebook, Accademia Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Manfredonia // Santa Maradona Football Club //

La società A.S.D. Accademia Manfredonia ha presentato un ricorso avverso la squalifica dei propri calciatori della categoria Giovanissimi Under 14 relativa alla gara del 1° marzo 2026 contro l’A.S.D. Eagles San Severo, valida per il Campionato Provinciale della Delegazione di Foggia.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto del reclamo e applicando l’articolo 77, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha fissato la riunione per la decisione del ricorso il 23 marzo 2026 alle ore 16.30.

È stata inoltre autorizzata l’audizione della società o di un suo delegato, come richiesto nei documenti presentati.

Lo riporta ilsipontino.net.

1 commenti su "Accademia Manfredonia: ricorso per la squalifica dei Giovanissimi Under 14"

  1. Ma scet’vinn’ à -‘, così imparate la prossima volta a non portare rispetto all’arbitro perché è una donna.
    Si può protestare se non si è d’accordo con le decisioni del giudice di gara, ma mai arrivando ad offese sessiste, piccoli misogini maleducati che non siete altro

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