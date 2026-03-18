La società A.S.D. Accademia Manfredonia ha presentato un ricorso avverso la squalifica dei propri calciatori della categoria Giovanissimi Under 14 relativa alla gara del 1° marzo 2026 contro l’A.S.D. Eagles San Severo, valida per il Campionato Provinciale della Delegazione di Foggia.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto del reclamo e applicando l’articolo 77, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha fissato la riunione per la decisione del ricorso il 23 marzo 2026 alle ore 16.30.
È stata inoltre autorizzata l’audizione della società o di un suo delegato, come richiesto nei documenti presentati.
Lo riporta ilsipontino.net.
1 commenti su "Accademia Manfredonia: ricorso per la squalifica dei Giovanissimi Under 14"
Ma scet’vinn’ à -‘, così imparate la prossima volta a non portare rispetto all’arbitro perché è una donna.
Si può protestare se non si è d’accordo con le decisioni del giudice di gara, ma mai arrivando ad offese sessiste, piccoli misogini maleducati che non siete altro