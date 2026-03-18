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ALESSANDRO PREZIOSI Alessandro Preziosi rende omaggio a Totò al Teatro Verdi di San Severo

Lo spettacolo Totò oltre la maschera ripercorre la carriera dell’attore attraverso lettere, interviste, frammenti, musica e poesia

Alessandro Preziosi rende omaggio a Totò al Teatro Verdi di San Severo

Alessandro Preziosi al Teatro Verdi di San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

Alessandro Preziosi, uno degli attori più amati dal pubblico, sarà protagonista di uno spettacolo dedicato al grande Totò sabato 21 marzo 2026, alle ore 20, al Teatro Verdi di San Severo, nell’ambito della 57ª Stagione concertistica degli Amici della Musica. L’evento unisce teatro e musica, offrendo un ritratto intenso e originale del “principe della risata”.

A cinquant’anni dalla scomparsa, Totò, all’anagrafe Antonio de Curtis, continua a emozionare. Lo spettacolo Totò oltre la maschera ripercorre la carriera dell’attore attraverso lettere, interviste, frammenti, musica e poesia, mettendo in luce il rapporto tra l’uomo e l’artista. Preziosi interpreta interviste e ricordi di Totò, restituendo al pubblico sia la maschera sorridente e malinconica che il lato più umano e fragile dell’attore.

Il monologo è accompagnato dalle note alla chitarra del musicista Daniele Bonaviri e include alcune delle canzoni più celebri di Totò, tra cui Miss, mia cara miss, Nemica e la celeberrima Malafemmena. La professoressa Gabriella Orlando, Presidente degli Amici della Musica di San Severo, sottolinea come Totò resti sempre attuale, capace di raccontare, attraverso la sua maschera, i vizi, le contraddizioni e le debolezze dell’essere umano.

San Severo aveva già celebrato Totò nel 1998, in occasione del centenario della nascita, con iniziative culturali e artistiche che videro la partecipazione di ospiti illustri come la figlia Liliana de Curtis e lo sceneggiatore Giancarlo Governi, sotto la direzione artistica di Nino Frassica.

Biglietti e info:
Platea 30€, palco centrale 25€, palco laterale 20€, IV ordine 15€.
Prenotazioni: 3486628775 – 3291286673.
Vendita biglietti al botteghino del Teatro venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026, ore 10.30-12 e 18-19.30.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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