Ancona nominata Capitale Italiana della Cultura 2028

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028 grazie al dossier “Ancona. Questo adesso”, selezionata per il prestigioso riconoscimento nazionale.
L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, evidenziando l’importanza del progetto per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale della città.
Come Capitale italiana della Cultura, Ancona riceverà un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione delle iniziative previste nel suo programma, rafforzando il ruolo della città come polo culturale di riferimento per il Paese.
Lo riporta ansa.it.