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ANCONA CULTURA Ancona nominata Capitale Italiana della Cultura 2028

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028 grazie al dossier "Ancona. Questo adesso", selezionata per il prestigioso riconoscimento nazionale

Ancona nominata Capitale Italiana della Cultura 2028

Ancona nominata Capitale Italiana della Cultura 2028 - Fonte Immagine: vivereancona.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028 grazie al dossier “Ancona. Questo adesso”, selezionata per il prestigioso riconoscimento nazionale.

L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, evidenziando l’importanza del progetto per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale della città.

Come Capitale italiana della Cultura, Ancona riceverà un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione delle iniziative previste nel suo programma, rafforzando il ruolo della città come polo culturale di riferimento per il Paese.

Lo riporta ansa.it.

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