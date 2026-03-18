Bari, il drone intelligente per i soccorsi. Piemontese: “Ridurre i tempi è fondamentale per salvare vite"

Un drone intelligente capace di individuare rapidamente le persone coinvolte in incidenti stradali e supportare i soccorsi anche in condizioni critiche è stato presentato a Bari, in località Lama San Giorgio, nel corso di una simulazione di incidente motociclistico con l’intervento di Polizia Locale e mezzi del 118.

All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, insieme ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del sistema di emergenza sanitaria, dell’Università di Bari e delle associazioni delle vittime della strada.

Il dispositivo rappresenta uno dei primi esempi al mondo di integrazione tra intelligenza artificiale e soccorso sanitario su strada. Grazie alla tecnologia di computer vision, il drone è in grado di ricercare automaticamente i dispersi, individuare persone in aree difficili come scarpate o zone fuori carreggiata e fornire un supporto operativo in tempo reale ai soccorritori.

Il progetto, denominato VISTA, si inserisce nella strategia nazionale per la sicurezza stradale ed è parte del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, con particolare riferimento alla gestione delle fasi successive agli incidenti. È il risultato della collaborazione tra Ministero e Università di Bari, con il coinvolgimento di ASL Bari, Polizia Locale e associazioni.

“Ridurre i tempi di intervento è fondamentale per salvare vite, soprattutto nella cosiddetta golden hour”, ha sottolineato Piemontese, evidenziando come, nonostante un lieve calo degli incidenti in Puglia, sia necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e intervento.

La Regione punta ora a trasformare la sperimentazione in uno strumento operativo su scala più ampia, utilizzabile sulle strade più a rischio e nei periodi di maggiore traffico. L’obiettivo è costruire una collaborazione stabile tra istituzioni e mondo accademico, affinché l’innovazione tecnologica diventi un supporto concreto per tutti gli operatori impegnati nei soccorsi.