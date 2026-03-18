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CAPORALATO FOGGIANO Caporalato nel foggiano: irregolarità in 9 aziende e sanzioni per oltre 60mila euro

Dalle verifiche è emersa l’irregolarità di 9 aziende, con tre provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero

Caporalato nel foggiano: irregolarità in 9 aziende e sanzioni per oltre 60mila euro

Caporalato - Fonte Immagine: uila.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Intensa attività di vigilanza nel settore agricolo della provincia di Foggia nell’ambito del Progetto A.L.T. Caporalato T.R.E., finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027. Gli ispettori dell’ITL di Foggia sono stati impegnati in una task force nella prima settimana di marzo, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e verificare il rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Le operazioni, svolte con il supporto degli ispettori degli ITL di Bari, Brindisi e Campobasso-Isernia, dei Carabinieri del NIL di Foggia e dei mediatori dell’OIM, hanno portato a 31 accessi ispettivi e al controllo di 108 posizioni lavorative.

Dalle verifiche è emersa l’irregolarità di 9 aziende, con tre provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero. Sono stati inoltre individuati 12 lavoratori senza regolare contratto, con conseguente applicazione di altrettante maxisanzioni.

Sul fronte della sicurezza, sono state accertate 6 violazioni, tra cui mancata formazione del personale, assenza di sorveglianza sanitaria e carenze nella manutenzione delle attrezzature agricole.

Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate ammontano a 61.800 euro, a conferma dell’intensificazione dei controlli contro il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

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